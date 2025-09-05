19:20
Власть

Кабмин усилит поддержку Майлуу-Сууйского лампового завода — итоги совещания

Адылбек Касымалиев провел совещание по вопросам деятельности и развития ОАО «Майлуу-Сууйский ламповый завод». Об этом сообщает пресс-служба кабмина. 

Фото кабмина. Кабмин усилит поддержку Майлуу-Сууйского лампового завода – итоги совещания

В ходе встречи обсуждались текущее состояние производства, модернизация оборудования, повышение производительности труда, расширение ассортимента продукции и рост объемов выпуска. Особое внимание уделялось внедрению современных технологий, повышению экспортного потенциала предприятия и оптимизации управленческих процессов.

Адылбек Касымалиев отметил, что завод является важным социально ориентированным объектом страны, обеспечивая рабочие места для более чем 1 тысячи местных жителей и внося вклад в развитие отечественной промышленности.

По итогам совещания государственные органы получили поручения провести анализ работы предприятия и подготовить комплекс мер для обеспечения устойчивой деятельности завода, повышения его конкурентоспособности и улучшения финансовых показателей.

Напомним, депутат Жогорку Кенеша Талант Мамытов заявил, что на складах Майлуу-Суйского электролампового завода залежался товар на 260 миллионов сомов. 
