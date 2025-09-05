ЦИК обновила правила формирования избирательных фондов кандидатов и партий

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана утвердила новый порядок формирования, поступления и расходования избирательных фондов кандидатов и политических партий. Документ направлен на повышение прозрачности финансовой деятельности участников выборов и упрощение контроля со стороны комиссии.

Согласно постановлению, претенденты и политорганизации теперь обязаны открывать избирательные фонды на единый банковский счет, четко фиксировать все поступления и расходы, а также предоставлять полную отчетность в установленные сроки. Источники финансирования определены законодательством: взносы граждан, добровольные пожертвования и средства политических объединений.

Особое внимание уделено контролю расходов: каждая транзакция должна сопровождаться подтверждающими документами и классифицироваться по категориям — реклама, аренда, транспорт, услуги. Все операции подлежат регулярной проверке ЦИК, что позволит исключить теневые потоки и нарушения закона.

Отчетность будет подаваться в строгой форме и сроках, а комиссия получает право запрашивать дополнительные данные для проверки соблюдения правил. Ранее действовавшие постановления утратили силу.