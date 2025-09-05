Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор намерен баллотироваться в президенты Ирландии

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор объявил о желании баллотироваться в президенты Ирландии. Об этом экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата сообщил на своей странице в Instagram.

«Как президент, я не подпишу ни одного законопроекта, пока он не будет сначала вынесен на рассмотрение народа. Если вы хотите видеть мое имя в бюллетене для выборов президента, призываю вас сегодня же связаться с местными депутатами вашего округа и попросить их выдвинуть мою кандидатуру», — сказал он.

Звезду UFC уже поддержал бизнесмен Илон Маск.

Президентские выборы в Ирландии намечены на 11 ноября.

В марте Конор Макгрегор заявил о намерении принять участие в ближайших выборах — в ноябре. Известно, что боец является жестким противником мигрантов в Ирландии и недавно встречался с лидером США Дональдом Трампом по этому вопросу. Он раскритиковал правительство своей страны за то, что они поощряют нелегальную миграцию.

Последним боем 36-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча завершилась уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.