Фото из интернета. Конора Макгрегора выписали из больницы после перелома ноги в бою с Порье

Экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора выписали из больницы, куда он попал в прошлые выходные в связи с переломом ноги в бою с Дастином Порье на турнире UFC 264, сообщает издание TMZ.

Как заявил глава промоушена UFC Дана Уайт, Макгрегора выписали из больницы 14 июля.

Уайт не стал делать прогнозы о сроках восстановления спортсмена, но отметил, что ирландец вернется в октагон через год.

Макгрегор получил травму во время боя с Порье, их третий поединок прошел в рамках турнира UFC 264 и закончился победой американца техническим нокаутом. Бой прервали после первого раунда по требованию врача из-за травмы у ирландца. Позднее стало известно, что он получил перелом ноги. Спортсмену сделали успешную операцию.

За свою карьеру 32-летний Макгрегор одержал 22 победы и потерпел шесть поражений в ММА. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году. Позже Макгрегор стал первым в истории бойцом организации, который владел одновременно двумя титулами в разных весовых категориях — легкой и полулегкой.