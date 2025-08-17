14:58
Конор Макгрегор исключен из ростера бойцов UFC, а Дана Уайт опровергает

Ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора исключили из ростера абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом на своей странице в соцсети X сообщает UFC Roster Watch.

Спортсмену 37 лет. Последний поединок в UFC Конор Макгрегор провел в июле 2021 года, когда получил перелом ноги и проиграл американцу Дастину Порье. С тех пор он восстанавливался и не появлялся в октагоне.

Сам боец в полулегком (до 66 килограммов) и легком (до 70 килограмов) весе неоднократно намекал на предстоящее возвращение в ММА. В начале августа в UFC сообщили, что ирландец вернулся в пул допинг-тестирования промоушена.

Конор Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Всего в профессиональных ММА ирландец одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.

Президент UFC Дана Уайт опроверг информацию об исключении Конора из ростера бойцов UFC.

«Полная чушь», — написал он на своей странице в социальной сети.
