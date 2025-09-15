Конор Макгрегор передумал баллотироваться в президенты Ирландии

Конор Макгрегор объявил о выходе из президентской гонки в Ирландии. Свое заявление бывший чемпион UFC в двух весовых категориях опубликовал в социальной сети X.
«Тщательно обдумав и обсудив с семьей, я снимаю свою кандидатуру с президентской гонки. Это было непростое решение, но на данный момент оно является правильным», — написал он.
Ранее ирландец призывал сторонников обеспечить его регистрацию для участия в выборах главы государства, запланированных на 24 октября.
В своем обращении он также отметил, что был «действительно тронут той поддержкой и ободрением» со стороны «забытых ирландцев», чувствующих себя брошенными политическим истеблишментом.
Конор Макгрегор также подверг критике действующую власть, обвинив ее в отсутствии «подлинно демократических выборов и устаревшей Конституции, защищающей интересы правящего класса». Он выразил уверенность, что даже его временное участие в избирательном процессе спровоцировало позитивные изменения в стране.
Последним боем 36-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча завершилась уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.