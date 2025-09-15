Конор Макгрегор передумал баллотироваться в президенты Ирландии

Конор Макгрегор объявил о выходе из президентской гонки в Ирландии. Свое заявление бывший чемпион UFC в двух весовых категориях опубликовал в социальной сети X.

«Тщательно обдумав и обсудив с семьей, я снимаю свою кандидатуру с президентской гонки. Это было непростое решение, но на данный момент оно является правильным», — написал он.

Ранее ирландец призывал сторонников обеспечить его регистрацию для участия в выборах главы государства, запланированных на 24 октября.

В своем обращении он также отметил, что был «действительно тронут той поддержкой и ободрением» со стороны «забытых ирландцев», чувствующих себя брошенными политическим истеблишментом.

Конор Макгрегор также подверг критике действующую власть, обвинив ее в отсутствии «подлинно демократических выборов и устаревшей Конституции, защищающей интересы правящего класса». Он выразил уверенность, что даже его временное участие в избирательном процессе спровоцировало позитивные изменения в стране.