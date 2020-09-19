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Спорт

Известный боец Конор Макгрегор вернется в UFC

Фото ©Eurosport.ru. Конор Макгрегор

Президент UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Дана Уайт рассказал о планах провести мероприятие с участием экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Об этом сообщил «Р-Спорт».

В июне ирландец заявил, что решил уйти из боев, так как не получил интересного предложения от UFC. Как стало известно американским СМИ, в четверг Дана Уайт сказал, что связался с Макгрегором по поводу возможного возвращения.

«На самом деле мы работаем над интересными вещами для Конора в начале следующего года. Он должен вернуться в следующем году. Я не говорю, что он гарантированно вернется в бой, но сейчас мы проговариваем с ним некоторые детали», — сказал Уайт.

Спустя некоторое время глава UFC уточнил: «Пару дней назад мне в голову пришла идея, и я связался с ним (Макгрегором), чтобы узнать, что он думает по этому поводу. Он оказался заинтересован. Итак, мы кое-что готовим. Это еще не решено окончательно. Когда это все будет готово, я вам все расскажу. Сейчас это просто идея. Это будет в конце 2020 года или в начале 2021-го».
Ссылка: https://24.kg/sport/165714/
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