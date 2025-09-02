Фото дня. Садыр Жапаров с книгой о цивилизации сибирских кыргызов

Садыра Жапарова сфотографировали с двухтомником историка Виктора Козодоя «Цивилизация сибирских кыргызов» во время его поездки на поезде в Пекине.

Напомним, президент Кыргызстана сейчас находится с рабочим визитом в Китае. Сегодня он прибыл в Пекин на скоростном поезде.

В книге, которую читает Садыр Жапаров, Виктор Козодой рассказывает об истории кыргызов, которые жили в Сибири.

Первый том охватывает период с III века до нашей эры по VIII век нашей эры — от истоков государственности до становления кыргызов как сверхдержавы. Второй том посвящен событиям с конца VIII века до начала XVIII века: расцвету и упадку державы, монгольскому нашествию, переселению кыргызов на Тянь-Шань и драматической истории XVII-XVIII веков.

В книге представлены глоссарий, хронология ключевых событий и 25 фактов из истории кыргызов. Автор подчеркивает, что рассматривает прошлое через призму государственности, а не этнических или современных политических категорий.

По словам Виктора Козодоя, труд написан в доступной форме, несмотря на его научный характер, и является «лишь верхушкой айсберга могучей кыргызской истории». При этом он утверждает, что в книге нет сюжетов по этнической истории, как нет истории родов и племен, потому как он рассматривает историю с точки зрения государственности.