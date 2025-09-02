15:30
Президент Садыр Жапаров в рамках рабочего визита в КНР прибыл в Пекин

Президент Садыр Жапаров сегодня в ходе рабочего визита в Китай прибыл в Пекин.

В Тяньцзине состоялась официальная церемония проводов главы государства, в которой приняли участие представители китайской стороны.

В столицу КНР Садыр Жапаров прибыл на скоростном поезде. На перроне железнодорожного вокзала расстелена ковровая дорожка, выстроены встречающие лица и дети с флажками Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики.

В ходе визита президент 3 сентября примет участие в параде, посвященном 80-летию Победы и окончанию Второй мировой войны, а также проведет переговоры с членом Постоянного
комитета Политбюро ЦК КПК, секретарем Секретариата ЦК КПК Цаем Ци.
