Власть

Депутат заявил о плохих условиях учебы в кыргызских классах русскоязычных школ

Депутат заявил о плохих условиях учебы в кыргызских классах русскоязычных школ. Об этом Марлен Маматалиев заявил на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, парламент принял Закон «О госязыке», и теперь в русскоязычных школах открывают кыргызские классы.

«Но отношения к ученикам кыргызских классов как к «пасынкам». Эти классы, ссылаясь на то, что не хватает учебных помещений, размещают в детских садах, где элементарно даже досок нет. У меня есть видеофакты по нескольким таким классам. Чтобы развивать госязык, наоборот, необходимо создавать хорошие условия, чтобы стимулировать людей обучать детей в кыргызских классах. А сейчас с такими ужасными условиями многие родители уже не хотят отдавать детей в кыргызские классы», — добавил Марлен Маматалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/342034/
просмотров: 192
