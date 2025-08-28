ШОС как пример построения международных отношений нового типа

Фото посольства КНР в КР. Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в КР Лю Цзянпин

С 31 августа по 1 сентября в городе Тяньцзинь (Китай) пройдет очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Участники подведут итоги деятельности организации, разработают план ее развития на следующее десятилетие, обсудят укрепление сотрудничества в сферах безопасности, экономики и культуры.

В преддверии большого политического события Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Лю Цзянпин ответила на вопросы 24.kg.

— Госпожа посол, как вы оцениваете подготовку и работу предстоящего саммита ШОС?

— В 2001 году главы шести государств — Китая, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и России, в соответствии с историческими трендами и веянием времени подписали Декларацию о создании Шанхайской организации сотрудничества, официально объявив о рождении новой международной организации. За 24 года развития ШОС расширилась до «большой семьи», которая теперь состоит из 26 стран, включая 10 государств-членов, 2 государства-наблюдателя и 14 партнеров по диалогу.

Сегодня это крупнейшая по площади и численности населения региональная международная организация, играет важную роль в содействии миру и развитию в нашим регионе и в мире в целом.

Саммит ШОС 2025 года состоится в городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. Это пятый раз, когда Китай принимает у себя саммит ШОС, и это будет самый масштабный саммит со времени основания организации. На саммите будут принимать участие председатель КНР Си Цзиньпин и более чем 20 иностранных лидеров и 10 руководителей международных организаций, чтобы подвести итоги успешного опыта ШОС, наметить план развития организации, укрепить консенсус о сотрудничестве в «большой семье ШОС» и продвинуть организацию к цели по построению более тесного сообщества единой судьбы.

Читайте по теме Армения заявила о желании вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества

На саммите лидерами государств-членов будут подписаны «Тяньцзиньская декларация», «Стратегия развития ШОС на ближайшие 10 лет», опубликовано заявление о 80-летии Победы в Мировой антифашистской войне и 80-летия основания ООН, а также принят ряд итоговых документов по укреплению сотрудничества в области безопасности, экономики и гуманитарных обменов, что укажет направление для будущего развития ШОС.

— Госпожа посол, когда мы говорим о ШОС, мы не можем обойтись без «Шанхайского духа», который является доктриной Организации и самой важной ее ценностью. В чем особенности «Шанхайского духа»?



— В самом начале учреждения ШОС государства-члены выдвинули «Шанхайский дух» — взаимное доверие, взаимную выгоду, равноправие, консультацию, уважение к многообразию цивилизаций и стремление к совместному развитию, и в течение 24 года постоянно претворяют его в жизнь.

«Шанхайский дух» соответствует тенденции демократизации международных отношений. Суть заключается в стремлении к справедливости и правосудию, в признании суверенного равенства всех государств, в противодействии гегемонизму и политике силы. Государства-члены ШОС расположены на двух континентах — Европе и Азии и значительно различаются. Однако здесь все страны придерживаются принципов взаимного уважения и равноправия. При принятии решений действует принцип консенсуса, учитываются интересы всех сторон. ШОС стала ярким примером построения международных отношений нового типа.

«Шанхайский дух» отражает стремление к безопасности и стабильности.

Человечество живет на одной планете, ни одно государство не может обеспечить собственную безопасность в отрыве от глобальной безопасности или за счет уязвимости других членов международного сообщества.

ШОС выступает за концепцию общей, всеобъемлющей и устойчивой безопасности, опирающейся на сотрудничество, придерживается принципов открытости, транспарентности и ненаправленности против каких-либо третьих сторон, придерживается диалога, а не конфронтации, партнерства, а не формирования союзов.



«Шанхайский дух» отвечает и исторической тенденции сотрудничества и взаимной выгоды. В современном мире экономики разных стран тесно взаимосвязаны. ШОС придерживается концепции сотрудничества, основанного на открытости, взаимной выгоде и совместном выигрыше, и решительно отвергает эгоистичную, близорукую, изоляционистскую и ограниченную политику. Организация поддерживает и нормы Всемирной торговой организации и многостороннюю торговую систему, содействует формированию открытой мировой экономики. Взаимовыгодное сотрудничество между странами усиливается за счет взаимодополняемости экономики: ресурсы, рынки, капиталы и технологии. Тем более, пространство ШОС расширяется, что открывает широкие возможности для сотрудничества.

«Шанхайский дух» отражает общие стремления к взаимному обогащению цивилизаций.

Регион ШОС является колыбелью древних цивилизаций. Наши страны отличаются историко-культурными традициями, этносами, религией, верованием и социальными системами. ШОС выступает за уважение многообразия культур, подчеркивая, что диалог цивилизаций — это эффективный способ преодоления разногласий и конфликтов, цивилизации обогащаются обменом и взаимным обучением. В отличие от теорий «превосходства цивилизаций» и «столкновения цивилизаций», ШОС поддерживает концепцию цивилизаций, основанной на равенстве, взаимном обучении, диалоге и инклюзивности, чтобы создать своеобразный «сад расцветающих культур», где разные цивилизации могут мирно сосуществовать и обогащать друг друга.

— Вопрос безопасности сейчас стоит в приоритете как никогда для многих стран мира. Как развивается это сотрудничество в рамках ШОС?

— ШОС — это новый формат регионального взаимодействия, возникший после окончания холодной войны. Ее предшественник — «Шанхайская пятерка» — был ориентирован на устранение угроз от холодной войны и формирование нового подхода к безопасности.

Сотрудничество в области безопасности плодотворно развивается. Стороны совместными усилиями ведут борьбу с «тремя силами зла» — терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Подписаны Конвенция ШОС против терроризма, Конвенция ШОС сотрудничества по противодействию экстремизму, Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Региональная антитеррористическая структура активно работает и правоохранительные органы стран ШОС тесно сотрудничают в обмене информацией, подготовке кадров, регулярно проводят совместные антитеррористические учения, совместные мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Расширяется взаимодействие в таких сферах, как кибербезопасность, международная информационная безопасность и биобезопасность в целях противодействия новым видам угроз. Стороны также активно продвигают процесс мирного восстановления в Афганистане, вместе оберегают мир и стабильность в регионе.

— Инициатива «Один пояс — один путь» также остается в поле зрения стран ШОС?

— Совместное строительство «Один пояс — один путь» приносит пользу всем сторонам. Страны организации активно продвигают сопряжение своих стратегий развития, динамично увеличивают объем торговли и инвестиций, значительно повышают уровень взаимосвязанности. Сотрудничество в традиционных сферах, таких как сельское хозяйство, энергетика и промышленность углубляется. Оно дало плодотворные результаты, а в новых областях — электронная коммерция, цифровая экономика, искусственный интеллект и зеленая экономика — продолжает расширяться. Стороны совместно реализуют крупные проекты, связанные с развитием трансграничной перевозки, энергетических магистралей, индустриальных парков.

Количество грузовых поездов по маршруту Китай — Европа, включая обратные, превысило 110 тысяч рейсов.

Бесперебойно функционирует автодорога Западный Китай — Западная Европа. Активно продвигается Китайско-Пакистанский экономический коридор, реализуется проект строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Уже реализованы проекты индустриальных парков, в том числе китайско-российского индустриального парка в Шэньяне Китая, китайско-белорусского промышленного парка в Беларуси, индустриального парка «Пэншэн» в Узбекистане.

Функционируют демонстрационная зона регионального торгово-экономического сотрудничества Китай — ШОС и учебно-демонстрационная база ШОС по обмену сельскохозяйственными технологиями.

Все эти проекты повысили общий уровень развития региона. В прошлом году совокупный ВВП государств-членов ШОС превысил $20 триллионов, увеличившись более чем в 13 раз с момента основания организации.

А общий внешнеторговый оборот превысил $8 триллионов, что составляет четверть мирового товарооборота.

— Очевидно, и культурно-гуманитарные обмены расширяются?

— Безусловно. В рамках ШОС созданы механизмы встреч министров культуры, образования, здравоохранения, туризма, науки и охраны окружающей среды. Учреждены Китайский комитет ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, культурно-интеграционный центр ШОС в Кыргызстане, Центр народной дипломатии ШОС в Узбекистане, Центр дружбы и сотрудничества ШОС в Таджикистане.

Однозначно круг участников культурно-гуманитарного сотрудничества расширился.

Читайте по теме Кыргызстан и Китай расширят академические обмены и запустят новые R&D-проекты

Внедряется практика назначения Посла доброй воли ШОС и предоставления статуса Туристической и культурной столицы ШОС. Развивается университет ШОС, проводят такие мероприятия, как Иссык-Кульский марафон ШОС, культурный фестиваль ШОС, форум народной дружбы ШОС, женский форум ШОС, молодежные лагеря ШОС, что способствует укреплению взаимопонимания и дружбы между народами стран-членов.

22 августа этого года в городе Циндао открылась «Неделя выдающихся фильмов стран ШОС», на которой новая картина кыргызского режиссера Актана Арым Кубата «Кара Кызыл Сары» представляет Кыргызстан и получила большую популярность среди зрителей.

— Как вы считаете, авторитет ШОС на мировой арене стал весомее?

— За 24 года ШОС превратилась из 6 стран-основателей в «большую семью ШОС», охватывающую 26 стран Азии, Европы и Африки. Это само по себе говорит о роли ШОС на мировой арене.

ШОС поддерживает тесные связи с ООН, СНГ, ЕАЭС, Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии, АСЕАН, Лигой арабских государств и другими структурами.

ШОС всегда занимает объективную и справедливую позицию по актуальным международным вопросам и вносит свой вклад в совершенствование глобального управления.

Я хотела бы подчеркнуть: китайская сторона твердо убеждена, что дружественный, сплоченный и плодотворный Тяньцзиньский саммит, несомненно, позволит ШОС вступить в новый этап высококачественного развития, чтобы постоянно вносить «силы ШОС» в построение сообщества единой судьбы человечества.