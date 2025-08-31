Председательство в Шанхайской организации сотрудничества перейдет к Кыргызстану

Председательство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2025-2026 годах после КНР перейдет к Кыргызстану. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

«В 2025-2026 годах председателем в ШОС станет Кыргызская Республика. Мы, естественно, будем работать в тесном контакте с киргизскими партнерами, при необходимости всячески их поддерживать», — сказал он.

Напомним, сегодня в китайском Тяньцзине начинается саммит ШОС. Мероприятие соберет рекордное число участников: более 20 глав государств, а также представителей международных организаций.

В Тяньцзинь прибудут лидеры не только стран-участниц, но и многих других государств. Среди приглашенных — президенты Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Турции, Монголии, Азербайджана и Туркменистана, а также премьер-министры Индии, Пакистана, Армении, Египта, Камбоджи, Малайзии, Непала, Вьетнама, Лаоса и Мальдив.

Главным итоговым документом саммита станет принятие Стратегии развития ШОС до 2035 года. Этот основополагающий документ определит долгосрочные цели и направления деятельности организации на следующее десятилетие, закрепив ее роль как ключевого игрока в обеспечении безопасности, стабильности и экономического сотрудничества в регионе.

Помимо стратегии, по итогам 25-го заседания Совета глав государств ШОС ожидается подписание ряда других значимых документов, которые укрепят правовую базу взаимодействия стран — участниц организации.