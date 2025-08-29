14:42
У Кыргызстана есть все возможности стать Меккой для туристов — спикер

Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу принял участие в открытии административного здания дирекции государственного историко-культурного заповедного музея Шах-Фазиль. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Комлекс расположен в селе Сафед-Булан. Строительство административного здания началось в 2023 году. На него было выделено 27 миллионов сомов.

Нурланбек Тургунбек уулу отметил, что памятник Шах-Фазиль является не только образцом архитектуры и искусства прошлых эпох, но и одним из священных мест. Он посетил мавзолей и прочитал куран.

В ходе встречи с местными жителями спикер сообщил, что дорога к мавзолею Шах-Фазиль будет полностью реконструирована в следующем году.

«В последние годы государство предпринимает серьезные шаги по реконструкции исторических памятников и превращению их в туристические объекты. Мы, возможно, не производим современную технику, но можем привлекать туристов благодаря нашей живописной природе, историческим местам и архитектурным памятникам. У Кыргызстана есть все возможности стать настоящей Меккой для туристов», — отметил спикер.


Нурланбек Тургунбек уулу выразил благодарность местным жителям за то, что они сохранили исторические памятники и древние экспонаты, передав их в новый музей.

«Без вас все это давно исчезло бы. Мы гордимся такими соотечественниками, которые бережно относятся к наследию предков и помогают сохранить его для будущих поколений», — сказал он.

Он напомнил, что в 2011 году, будучи министром культуры и информации, содействовал выделению 11,6 миллиона сомов на реконструкцию мавзолея Шах-Фазиль.
