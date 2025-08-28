В Кыргызстане вводят госмонополию на подготовку специалистов в сфере медицины

Садыр Жапаров подписал Указ «О введении государственной монополии на подготовку специалистов в сфере медицины». Документ опубликован на сайте президента.

По его данным, указ направлен на кардинальное совершенствование системы подготовки медицинских и фармацевтических кадров, проведения комплексных научных исследований по приоритетным проблемам здравоохранения, эффективного использования ресурсов образовательных организаций и укрепления их материально-технической базы.

«В последние годы наблюдается стремительный рост числа частных медицинских образовательных организаций. Однако большинство из них не располагает необходимыми клиническими базами, кадровый состав преподавателей не соответствует квалификационным требованиям, а образовательный процесс сводится преимущественно к формальной выдаче дипломов при минимальной практической подготовке», — говорится в сообщении.

Сложившаяся ситуация ведет к системному кризису подготовки медицинских кадров, усугубляет кадровый дефицит в национальном здравоохранении и создает риски для национальной безопасности, включая нелегальную миграцию и незаконную трудовую деятельность иностранных студентов.

Указом предусматривается:

1) введение госмонополии на подготовку специалистов в сфере медицины, закрепив за Кыргызской государственной медицинской академией имени И.К. Ахунбаева статус системообразующего государственного вуза с исключительным правом подготовки специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием, переподготовки и повышения квалификации медицинских и научных кадров;

2) утверждение государственной аккредитации высших медицинских образовательных организаций;

3) внедрение единого государственного образовательного стандарта по медицинским специальностям;

4) обеспечение неразрывной связи образовательного прогресса с клинической практикой в государственных медицинских учреждениях;

5) минимизация коррупционных рисков и повышение прозрачности в системе медицинского образования;

6) образование межведомственной комиссии с участием представителей госорганов для изучения соответствия частных медицинских вузов лицензионным, аккредитационным и квалификационным требованиям, включая кадровый состав и его соответствие квалификационным стандартам, наличие и состояние клинических баз, учебную и материально-техническую инфраструктуру;

Кабмину поручается:

до 1 января 2026 года разработать и утвердить единые государственные образовательные стандарты по медицинским и фармацевтическим специальностям;

до 1 марта 2026 года разработать и утвердить порядок государственной аккредитации медицинских вузов.

Минздраву поручается до 1 июня 2026 года провести государственную аккредитацию частных медвузов.

Таким образом, частные медицинские вузы сохранят право на осуществление образовательной деятельности до прохождения государственной аккредитации.

Прошедшие аккредитацию медвузы в дальнейшем смогут преобразоваться в филиалы или структурные подразделения Медакадемии и будут находиться под ее полным академическим и методическим управлением.

Не прошедшие госаккредитацию частные медвузы будут работать только в формате довузовских подготовительных курсов либо учебно-клинических баз, также находящихся под академическим и методическим управлением Медакадемии.