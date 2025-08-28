21:22
USD 87.36
EUR 101.71
RUB 1.08
Власть

В Кыргызстане вводят госмонополию на подготовку специалистов в сфере медицины

Садыр Жапаров подписал Указ «О введении государственной монополии на подготовку специалистов в сфере медицины». Документ опубликован на сайте президента.

По его данным, указ направлен на кардинальное совершенствование системы подготовки медицинских и фармацевтических кадров, проведения комплексных научных исследований по приоритетным проблемам здравоохранения, эффективного использования ресурсов образовательных организаций и укрепления их материально-технической базы.

«В последние годы наблюдается стремительный рост числа частных медицинских образовательных организаций. Однако большинство из них не располагает необходимыми клиническими базами, кадровый состав преподавателей не соответствует квалификационным требованиям, а образовательный процесс сводится преимущественно к формальной выдаче дипломов при минимальной практической подготовке», — говорится в сообщении.

Сложившаяся ситуация ведет к системному кризису подготовки медицинских кадров, усугубляет кадровый дефицит в национальном здравоохранении и создает риски для национальной безопасности, включая нелегальную миграцию и незаконную трудовую деятельность иностранных студентов.

Указом предусматривается:

1) введение госмонополии на подготовку специалистов в сфере медицины, закрепив за Кыргызской государственной медицинской академией имени И.К. Ахунбаева статус системообразующего государственного вуза с исключительным правом подготовки специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием, переподготовки и повышения квалификации медицинских и научных кадров;

2) утверждение государственной аккредитации высших медицинских образовательных организаций;

3) внедрение единого государственного образовательного стандарта по медицинским специальностям;

4) обеспечение неразрывной связи образовательного прогресса с клинической практикой в государственных медицинских учреждениях;

5) минимизация коррупционных рисков и повышение прозрачности в системе медицинского образования;

6) образование межведомственной комиссии с участием представителей госорганов для изучения соответствия частных медицинских вузов лицензионным, аккредитационным и квалификационным требованиям, включая кадровый состав и его соответствие квалификационным стандартам, наличие и состояние клинических баз, учебную и материально-техническую инфраструктуру;

Кабмину поручается:

  • до 1 января 2026 года разработать и утвердить единые государственные образовательные стандарты по медицинским и фармацевтическим специальностям;
  • до 1 марта 2026 года разработать и утвердить порядок государственной аккредитации медицинских вузов.

Минздраву поручается до 1 июня 2026 года провести государственную аккредитацию частных медвузов.

Таким образом, частные медицинские вузы сохранят право на осуществление образовательной деятельности до прохождения государственной аккредитации.

Прошедшие аккредитацию медвузы в дальнейшем смогут преобразоваться в филиалы или структурные подразделения Медакадемии и будут находиться под ее полным академическим и методическим управлением.

Не прошедшие госаккредитацию частные медвузы будут работать только в формате довузовских подготовительных курсов либо учебно-клинических баз, также находящихся под академическим и методическим управлением Медакадемии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/341370/
просмотров: 536
Версия для печати
Материалы по теме
«Миссия Добро»: в Бишкеке проведено 16 операций совместно с российскими врачами
Аяз Баетов дал разъяснения относительно предложения о выплате чаевых врачам
В Бишкеке после капитального ремонта вновь открылся НЦОМиД
Кыргызстан вкладывает рекордные средства в развитие медицины после пандемии
Медицина кызматкерлеринин эмгек акысын төлөөнүн жаңы эрежелери күчүнө кирди
Студентов-контрактников хотят обязать отрабатывать в госбольницах после выпуска
В Кыргызстане создан новый Центр спортивной медицины и здоровья
В КР врачей стало больше, но обеспеченность ими на душу населения не растет
Студенты из Кыргызстана поедут работать в больницы Челябинской области
ИИ в медицине. Российская компания готова инвестировать $20 миллионов
Популярные новости
Пиарщик, трудяга, филантроп. Какую работу проделал мэр Оша за&nbsp;семь месяцев Пиарщик, трудяга, филантроп. Какую работу проделал мэр Оша за семь месяцев
Готовьтесь к&nbsp;холодам: водохранилище и&nbsp;ТЭЦ под контролем, но&nbsp;риски есть Готовьтесь к холодам: водохранилище и ТЭЦ под контролем, но риски есть
Трое судей Бишкекского городского суда уволены за&nbsp;освобождение членов ОПГ Трое судей Бишкекского городского суда уволены за освобождение членов ОПГ
В&nbsp;Кыргызстане упростили временный ввоз незарегистрированных лекарств В Кыргызстане упростили временный ввоз незарегистрированных лекарств
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; готовится к&nbsp;дебютному выпуску еврооблигаций «Элдик Банк» готовится к дебютному выпуску еврооблигаций
В&nbsp;ТРЦ &laquo;Дордой Плаза&raquo; открыли новый ресторан KFC В ТРЦ «Дордой Плаза» открыли новый ресторан KFC
Почему важно заботиться о&nbsp;сердце и&nbsp;сосудах после&nbsp;40? Почему важно заботиться о сердце и сосудах после 40?
Связь для тех, кто служит стране: MEGA представила тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; Связь для тех, кто служит стране: MEGA представила тариф «Мамлекеттик»
28 августа, четверг
21:22
Перед школой кыргызстанцам напоминают о важности получения прививок Перед школой кыргызстанцам напоминают о важности получе...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 августа: солнечно и жарко
20:43
В США сократят сроки действия виз для иностранных журналистов и студентов
20:24
Опубликован кадр из фильма «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в образе Путина
20:06
В Кыргызстане вводят госмонополию на подготовку специалистов в сфере медицины