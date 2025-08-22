13:13
USD 87.45
EUR 101.92
RUB 1.09
Власть

Жапаров Токаеву: «Никто не может оспорить и ставить под сомнение наше братство»

«Никто не может оспорить и ставить под сомнение наше братство», — об этом президент Садыр Жапаров заявил во время приветственной речи рамках официального визита главы государства Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан.

Садыр Жапаров отметил, что рад встречать правительственную делегацию РК в «Ынтымак-Ордо» и подчеркнул, что история кыргызского и казахского народов имеет глубокие корни.

«Казахстан — самый близкий наш сосед, братская страна, которая занимает особое место в нашей внешней политике, один из основных торгово-экономических партнеров. Отмечу, что при вашей личной поддержке, Касым-Жомарт Кемел уулу, стратегическое партнерство и союзнические отношения уверенно развиваются. Издревле наши народы жили в согласии, поддерживая друг друга. Исходя из этого глубоко убежден, что мы будем решать все вопросы совместно, потому как кыргызы и казахи — народы-близнецы. Как говорил Абай, никто не может оспорить и ставить под сомнение наше братство», — сказал президент.

В свою очередь лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил за теплое гостеприимство и выразил убеждение, что этот визит придаст новый импульс развитию дружественных отношений между двумя странами.

«Казахи и кыргызы — братские народы. У нас общая история, а наши традиции и мировоззрение схожи. Испокон веков два народа живут в предгорьях Ала-Тоо в мире и согласии. И сегодня наше взаимодействие динамично развивается в духе стратегического партнерства. Мы упрочили политический диалог на всех уровнях, основанный на взаимном уважении. Успешно функционируют межгосударственные, межпарламентские, межправительственные советы, налажены межрегиональные связи. Прочное многогранное сотрудничество между Казахстаном и Кыргызстаном является подтверждением того, что наши взаимоотношения крепнут с каждым годом», — отметил он.

В завершение переговоров в узком формате главы государств подтвердили приверженность дальнейшему углублению кыргызско-казахстанских отношений во всех сферах взаимного интереса в духе стратегического партнерства и союзничества.
Ссылка: https://24.kg/vlast/340617/
просмотров: 258
Версия для печати
Материалы по теме
Визит президента Казахстана в Кыргызстан. Что происходит сегодня
Президент Казахстана прибыл в Кыргызстан с официальным визитом
Садыр Жапаров прокомментировал санкции, введенные Великобританией против банков
Садыр Жапаров принял главу администрации президента Узбекистана Саиду Мирзиееву
Президенты Кыргызстана и Казахстана откроют «Золотой мост дружбы»
Встреча на Аляске. Владимир Путин и Садыр Жапаров провели телефонный разговор
Токаев предложил провести конкурс на лучшее название для первой атомной станции
Зеленский позвонил президенту Казахстана: о чем говорили
О беседе с Уиткоффом Владимир Путин также рассказал президенту Казахстана
Садыр Жапаров встретился с Эмомали Рахмоном в Чолпон-Ате
Популярные новости
Президенты Кыргызстана и&nbsp;Казахстана откроют &laquo;Золотой мост дружбы&raquo; Президенты Кыргызстана и Казахстана откроют «Золотой мост дружбы»
Садыр Жапаров прокомментировал санкции, введенные Великобританией против банков Садыр Жапаров прокомментировал санкции, введенные Великобританией против банков
После критики Садыра Жапарова на&nbsp;Иссык-Куле очистили пляж в&nbsp;селе Бактуу-Долоноту После критики Садыра Жапарова на Иссык-Куле очистили пляж в селе Бактуу-Долоноту
В&nbsp;Узбекистане предложили выдвинуть Шавката Мирзиеева на&nbsp;Нобелевскую премию мира В Узбекистане предложили выдвинуть Шавката Мирзиеева на Нобелевскую премию мира
Бизнес
Каждый вклад&nbsp;&mdash; ближе к&nbsp;мечте вместе с&nbsp;Doscredobank Каждый вклад — ближе к мечте вместе с Doscredobank
KOICA запускает проект по&nbsp;улучшению качества воздуха в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA запускает проект по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике
Начните учебный год с&nbsp;экономией 1500 сомов&nbsp;&mdash; подключайте &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О! Начните учебный год с экономией 1500 сомов — подключайте «Семья Премиум» от О!
MegaPay: оплата детсадов в&nbsp;пару кликов без комиссии и&nbsp;очередей MegaPay: оплата детсадов в пару кликов без комиссии и очередей
22 августа, пятница
13:11
Никаких принудительных чаевых. В КР плату за обслуживание и подачу блюд запретят Никаких принудительных чаевых. В КР плату за обслуживан...
12:45
Жапаров Токаеву: «Никто не может оспорить и ставить под сомнение наше братство»
12:43
В Джалал-Абаде продолжают сносить незаконные строения
12:37
Застрявшая на пике Победы альпинистка. В Сети появилось видео с россиянкой
12:16
На Камчатке суд постановил выдворить кыргызстанку с пожизненным запретом въезда