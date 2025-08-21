18:29
Власть

Кабмин принял постановление о вопросах внедрения паспортов образца 2025 года

Кабинет министров принял постановление о вопросах внедрения отдельных типов национальных паспортов граждан Кыргызской Республики. Как сообщили в пресс-службе кабмина, соответствующее решение подписал Адылбек Касымалиев.

Постановлением утверждены положение об идентификационной карте — паспорте гражданина КР образца 2025 года (ID-карта) и положение об общегражданском паспорте гражданина КР 2025 года.

Отмечается, что выдача паспортов нового образца начнется после окончания бланков ID-карт образца 2024 года и общегражданских паспортов образца 2023 года.

Ранее сообщалось, что внедрение новых образцов ID-карт и общегражданских паспортов инициируется в связи с изменением изображения государственного флага, а также в целях обновления дизайна и усиления защитных элементов.
