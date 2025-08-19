Обеспечить качественный пропуск грузов на границе распорядились в Казахстане

Глава правительства Казахстана поручил решить проблемы с задержкой грузов на межгосударственных пунктах пропуска.

Отмечается, что Олжас Бектенов поручил министерствам транспорта, финансов и Пограничной службе Комитета национальной безопасности РК принять меры для ускоренного и качественного оказания государственных услуг на границе.

Он также отметил, что частные железнодорожные перевозчики не имеют возможности обновлять составы. Министерству транспорта поручено проработать меры поддержки частных перевозчиков, что должно положительно сказаться на качестве пассажирских и грузовых перевозок.