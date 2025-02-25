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Власть

Расширение пунктов пропуска на границе обсудил глава кабмина в Астане

Вопросы модернизации и расширения пунктов пропуска на казахстанско-кыргызской границе обсудили в Астане главы правительств двух стран. Об этом сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

пресс-службы правительства Казахстана
Фото пресс-службы правительства Казахстана. Вопросы модернизации и расширения пунктов пропуска на казахстанско-кыргызской границе обсудили в Астане главы правительств двух стран

Уточняется, что в рамках двусторонней встречи председателя кабинета министров КР Адылбека Касымалиева с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым были обсуждены вопросы модернизации и расширения пропускной способности казахстанско-кыргызской границы.

«В транзитно-транспортной сфере для повышения пропускной способности казахстанско-кыргызской границы реализуется комплекс мер. Ведется модернизация и расширение автомобильных пунктов пропуска на границе, включая «Аксу — Камышановка» и «Бесагаш — Кичи-Капка». Также предусмотрено развитие пунктов пропуска «Сортобе — Токмок» и «Аухатты — Кен-Булун», — говорится в сообщении.

Стороны также уделили внимание водно-энергетическому сотрудничеству и обсудили вопрос обеспечения водоподачи в вегетационный период по рекам Шу и Талас, безопасной эксплуатации Кировского водохранилища и региональной энергетической безопасности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320980/
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