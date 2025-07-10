12:07
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Экономика

Порядок резервирования времени пересечения пунктов на границе ЕАЭС утвержден

Порядок платного резервирования даты и времени пересечения автомобильных пунктов пропуска на границе с ЕАЭС утвердил кабинет министров Кыргызстана. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Отмечается, что утвержденная система предназначена для упрощения и автоматизации таможенных процедур при внешнеторговых перевозках. В КР оператором электронной очереди и зон ожидания определено ОАО «Государственная таможенная инфраструктура».

Таможенная служба совместно с оператором внедрит систему на всех пунктах пропуска.

Ранее председатель ГТС Алмаз Салиев сообщил, что в июле стартует внедрение системы электронной очереди на пункте пропуска «Достук».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/335776/
просмотров: 318
Версия для печати
Материалы по теме
Расширение пунктов пропуска на границе обсудил глава кабмина в Астане
Акылбек Жапаров поручил навести порядок во всех приграничных КПП
В Казахстане приняли закон о модернизации Кыргызстаном пунктов пропуска в ЕАЭС
Кыргызстан и Казахстан обсудят вопрос открытия дополнительного пункта пропуска
Кыргызстану продлили сроки для модернизации таможенных пунктов на границах ЕАЭС
Три КПП на границе с Таджикистаном признаны соответствующими нормам ЕАЭС
Срок оснащения пунктов пропуска Кыргызстана на таможенной границе ЕАЭС продлен
Очереди фур в «Маштаково». Посольство советует выбирать другие пункты пропуска
Протесты в Казахстане. Пункты пропуска работают штатно — Пограничная служба КР
Через КПП «Кен-Булун» и «Токмак» стали пропускать граждан третьих стран
Популярные новости
Российский рубль подорожал, доллар стабилизировался. Курс валют на&nbsp;8&nbsp;июля Российский рубль подорожал, доллар стабилизировался. Курс валют на 8 июля
За&nbsp;сутки &laquo;проснулись&raquo; восемь старых биткоин-кошельков&nbsp;&mdash; выведены 80 тысяч 9 BTC За сутки «проснулись» восемь старых биткоин-кошельков — выведены 80 тысяч 9 BTC
В&nbsp;Кыргызстане возвращают патенты на&nbsp;торговлю В Кыргызстане возвращают патенты на торговлю
Российский рубль, евро и&nbsp;юань подешевели к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;7&nbsp;июля Российский рубль, евро и юань подешевели к сому. Курс валют на 7 июля
Бизнес
&laquo;Компаньон Business&raquo;: банк в&nbsp;кармане «Компаньон Business»: банк в кармане
Финансирование объединенных товаропроизводителей вместе с&nbsp;&laquo;Элдик Банком&raquo; Финансирование объединенных товаропроизводителей вместе с «Элдик Банком»
Свобода связи и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Специальное предложение 500&raquo; от&nbsp;MEGA Свобода связи и максимум выгоды: тариф «Специальное предложение 500» от MEGA
IFC инвестирует $10 миллионов в&nbsp;группу компаний &laquo;Тойбосс&raquo; IFC инвестирует $10 миллионов в группу компаний «Тойбосс»
10 июля, четверг
12:05
В Таласской области выявлен факт незаконного строительства на сельхозземлях В Таласской области выявлен факт незаконного строительс...
11:53
В Бишкеке проходит 11-е заседание руководителей пограничных служб стран ШОС
11:50
В Бишкеке горит здание музыкальной школы-интерната на Боконбаева
11:48
О спортклубах начальников милиции, где занимались бандиты, рассказал глава ГКНБ
11:43
Для работников железнодорожной отрасли построят ипотечные дома