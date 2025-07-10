Порядок резервирования времени пересечения пунктов на границе ЕАЭС утвержден

Порядок платного резервирования даты и времени пересечения автомобильных пунктов пропуска на границе с ЕАЭС утвердил кабинет министров Кыргызстана. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Отмечается, что утвержденная система предназначена для упрощения и автоматизации таможенных процедур при внешнеторговых перевозках. В КР оператором электронной очереди и зон ожидания определено ОАО «Государственная таможенная инфраструктура».

Таможенная служба совместно с оператором внедрит систему на всех пунктах пропуска.

Ранее председатель ГТС Алмаз Салиев сообщил, что в июле стартует внедрение системы электронной очереди на пункте пропуска «Достук».