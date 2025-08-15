14:19
Власть

Иран и Кыргызстан могут возобновить прямое авиасообщение

Состоялась встреча председателя кабинета министров Кыргызстана Адылбека Касымалиева с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Реза Арефом, прибывшим в КР для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета в качестве наблюдателя.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной и транзитно-транспортной сферах.

Адылбек Касымалиев подчеркнул важность укрепления дружественных отношений между Кыргызстаном и Ираном и отметил значительный потенциал для развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Он также выразил уверенность в том, что реализация совместных инвестиционных проектов позволит вывести кыргызско-иранское взаимодействие на новый уровень.

Стороны констатировали положительную динамику двусторонних контактов на различных уровнях. Глава кабмина приветствовал подписание рамочного меморандума о взаимопонимании по созданию Кыргызско-Иранского инвестиционного офиса и выразил на скорейший запуск его деятельности.

Мохаммад Реза Ареф выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Для развития торгово-экономических отношений иранская сторона предложила возобновить прямое авиасообщение между городами двух стран. Это позволит значительно упростить и ускорить деловые контакты, увеличить поток туристов и культурный обмен.

Мохаммад Реза Ареф также предложил установить побратимские связи между регионами двух стран для углубления отношений на уровне регионов.
