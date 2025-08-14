10:01
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Встреча на Аляске. Лидеры ЕС, Трамп и Зеленский обсудили предстоящие переговоры

Президент США провел онлайн-переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами Евросоюза в преддверии своей встречи с главой России Владимиром Путиным 15 августа на Аляске.

Дональд Трамп заявил европейским коллегам, что любые территориальные вопросы, связанные с Украиной, не могут обсуждаться без участия Киева. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам видеоконференции.

По его словам, Вашингтон на переговорах с Владимиром Путиным будет стремиться договориться о прекращении огня в Украине.

«Разговор с Трампом позволил прояснить его намерения, а с нашей стороны — выразить наши ожидания. Желание Соединенных Штатов — добиться прекращения огня», — сказал французский лидер.

СМИ
Фото СМИ. Зеленский и Мерц в Германии, куда президент Украины прилетел специально, чтобы онлайн обсудить с Трампом его встречу с Путиным на Аляске

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина должна быть за столом переговоров с РФ и США. Он отметил, что Киев готов обсуждать вопрос территорий, но линия фронта должна стать отправной точкой.

«На Аляске должны быть соблюдены фундаментальные интересы безопасности Европы и Украины. По этому вопросу между Европой и Соединенными Штатами достигнуто общее согласие», — пояснил Фридрих Мерц.

Он добавил, что если прогресса в урегулировании конфликта в Украине не будет после саммита Путина и Трампа на Аляске, то «необходимо усилить давление на Россию».

Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и лидеры Евросоюза во время разговора согласовали пять общих принципов для переговоров с РФ. По его словам, переговоры должны проходить в формате «все, что касается Украины, должно обсуждаться с Украиной».

Помимо этого:

  • подготовка трехстороннего формата переговоров;
  • приоритет № 1 — прекращение огня, надежные гарантии безопасности;
  • Россия не имеет права вето в вопросе перспективы Украины в НАТО и ЕС;
  • переговоры должны сопровождаться давлением на Москву и усилением санкций, которые должны быть усилены, если РФ не согласится на прекращение огня, заявил Зеленский.

Глава Белого дома сказал президенту Украины и европейским лидерам во время онлайн-саммита, что не собирается обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным дележку украинских территорий, а лишь намерен добиваться прекращения огня. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщил американский телеканал NBC News.
