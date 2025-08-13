18:48
Власть

В Кыргызстане создан Координационный совет по экологии и зеленой экономике

Постановлением кабинета министров образован Координационный совет по вопросам экологии, изменения климата и развития зеленой экономики.

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора, новый орган будет координировать работу госструктур, органов МСУ, организаций и учреждений в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития.

Секретариатом совета определен центр климатического финансирования при кабмине, который займется централизованным управлением финансирования экологических проектов и инициатив.

Документ также упраздняет ряд прежних постановлений о работе аналогичных координационных структур. Постановление вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/339513/
