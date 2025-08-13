МИД скорректирует конкурс на замещение должностей дипломатической службы

МИД Кыргызстана инициирует изменения в Положение о порядке проведения открытого конкурса на замещение вакантных должностей дипломатической службы. Документ вынесен на общественное обсуждение.

В ведомстве пояснили, что проект направлен на повышение эффективности и дебюрократизацию системы государственной службы, а также цифровизацию и оптимизацию существующих правил, касающихся подачи документов.

МИД намерен упростить эту процедуру. В связи с переходом на цифровизацию использование бумажных носителей подлежит исключению. В Положении о порядке проведения открытого конкурса на замещение вакантных должностей дипломатической службы предлагается исключить обязательство граждан предоставлять документы при личном присутствии, а также отменить обязательное требование нотариально заверенных копий документов, подтверждающих высшее профессиональное образование, стаж работы.

Вся необходимая информация будет размещена самим конкурсантом в электронном формате через личный кабинет на государственном портале e-Kyzmat.

«Как известно, знание иностранных языков является обязательным условием для прохождения открытого конкурса. Для разных вакантных должностей в зависимости от направления квалификационными

требованиями устанавливается обязательное знание иностранных языков: английского, китайского, французского, немецкого, турецкого, корейского или других. Высшими учебными заведениями, которые проверяют уровень владения иностранными языками, применяется разная методика оценки. В этой связи проектом предлагается пороговый балл для прохождения этапа практического задания определять регламентом работы аттестационно-конкурсной комиссии», — говорится в справке-обосновании.