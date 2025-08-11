Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев встретился с руководителями айыл окмоту Нарынского района и призвал их вести честную работу, избегая коррупции.

«Кого из вас проверять? Уверены, что нет коррупции? В прошлый раз один согласился на проверку и теперь сидит в тюрьме. Он говорил, что чист, а оказалось иначе. Я вас проверять не буду, но хочу предупредить — мы все кыргызы, у каждого есть семья. Никто не хочет позориться. Работайте честно. Если не получается, уходите в бизнес, это работа для народа», — обратился он к местным властям.

Председатель спецслужб также сообщил, что президент Садыр Жапаров всегда доверяет ему важные задачи. «Нарын приводят в порядок, такая же работа будет по всем районам области. Строятся детсады, школы, больницы, дороги. В октябре я вернусь, чтобы проверить, как идут дела. Все должно быть качественно и вовремя. Чиновники должны работать круглосуточно, менять костюмы на камуфляж», — подчеркнул он.

Кроме того, Камчыбек Ташиев отметил, что Кыргызстан вышел на первое место среди стран СНГ по росту экономики. «Почему? Потому что нет воровства, коррупции, нет бандитов. Раньше здесь, в Нарыне, были преступные группировки, они пугали бизнес. Мы их разгромили. Сейчас в республике нет ни одной ОПГ и не будет. Каждый должен жить спокойно и работать на благо семьи», — сказал он.

Глава ГКНБ напомнил, что по поручению главы государства усилена борьба с коррупцией, внесены изменения в законы, запрещающие штрафы коррупционерам, — теперь только тюрьма. «Коррупция резко сократилась, но еще есть паразиты, с ними мы тоже продолжим бороться», — заявил он.