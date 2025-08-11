14:31
USD 87.45
EUR 101.77
RUB 1.10
Власть

Камчыбек Ташиев в Нарыне: Честность или тюрьма — жесткий ультиматум чиновникам

Фото ГКНБ. Камчыбек Ташиев в Нарыне: Честность или тюрьма — жесткий ультиматум чиновникам

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев встретился с руководителями айыл окмоту Нарынского района и призвал их вести честную работу, избегая коррупции.

«Кого из вас проверять? Уверены, что нет коррупции? В прошлый раз один согласился на проверку и теперь сидит в тюрьме. Он говорил, что чист, а оказалось иначе. Я вас проверять не буду, но хочу предупредить — мы все кыргызы, у каждого есть семья. Никто не хочет позориться. Работайте честно. Если не получается, уходите в бизнес, это работа для народа», — обратился он к местным властям.

Председатель спецслужб также сообщил, что президент Садыр Жапаров всегда доверяет ему важные задачи. «Нарын приводят в порядок, такая же работа будет по всем районам области. Строятся детсады, школы, больницы, дороги. В октябре я вернусь, чтобы проверить, как идут дела. Все должно быть качественно и вовремя. Чиновники должны работать круглосуточно, менять костюмы на камуфляж», — подчеркнул он.

Кроме того, Камчыбек Ташиев отметил, что Кыргызстан вышел на первое место среди стран СНГ по росту экономики. «Почему? Потому что нет воровства, коррупции, нет бандитов. Раньше здесь, в Нарыне, были преступные группировки, они пугали бизнес. Мы их разгромили. Сейчас в республике нет ни одной ОПГ и не будет. Каждый должен жить спокойно и работать на благо семьи», — сказал он.

Глава ГКНБ напомнил, что по поручению главы государства усилена борьба с коррупцией, внесены изменения в законы, запрещающие штрафы коррупционерам, — теперь только тюрьма. «Коррупция резко сократилась, но еще есть паразиты, с ними мы тоже продолжим бороться», — заявил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/339168/
просмотров: 419
Версия для печати
Материалы по теме
В Нарынской области строят 127 объектов на 15 миллиардов сомов — Камчыбек Ташиев
Нарында биринчи муниципалдык мончо жана балдардын оюн-зоок борбору курулуп жатат
УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарында бир катар курулуш иштери менен таанышты
В Нарыне строят первую муниципальную баню
Полпред Нарына пожаловался главе ГКНБ на нехватку стройматериалов и рабочих
Аэропорт «Нарын» готов к приему судов — «Асман Эйрлайнс» выполнила первый рейс
В селе Мин-Булак внедрили уличное освещение на солнечных панелях
В Джумгальском районе обещают оборудовать общежитие для медработников
В Нарынской области построят поликлинику и родильное отделение
В Нарыне реконструируют автовокзал: управделами президента проинспектировал
Популярные новости
В&nbsp;Аламединском районе намерены снести 214&nbsp;домов, построенных на&nbsp;пастбищах В Аламединском районе намерены снести 214 домов, построенных на пастбищах
Дастан Бекешев просит президента приостановить снос домов в&nbsp;жилмассиве &laquo;Кок-Жар&raquo; Дастан Бекешев просит президента приостановить снос домов в жилмассиве «Кок-Жар»
Новый гимн Кыргызстана. Марат Иманкулов встретился с&nbsp;композиторами Новый гимн Кыргызстана. Марат Иманкулов встретился с композиторами
Президент КР&nbsp;рассказал подробности строительства кластера &laquo;Ала-Тоо Резорт&raquo; Президент КР рассказал подробности строительства кластера «Ала-Тоо Резорт»
Бизнес
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
Лето без границ с&nbsp;роумингом от&nbsp;Beeline Лето без границ с роумингом от Beeline
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
11 августа, понедельник
14:21
Торговцы Ошского рынка протестуют против сноса торговых точек Торговцы Ошского рынка протестуют против сноса торговых...
14:15
Камчыбек Ташиев: Будет чатак, если жители выскажут недовольство
13:49
Камчыбек Ташиев в Нарыне: Честность или тюрьма — жесткий ультиматум чиновникам
13:43
Село Таш-Добо четвертые сутки без воды из-за аварии на насосной станции
13:42
Оториноларингологи НЦОМиД повысили квалификацию в Москве