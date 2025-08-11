От визы в Словакию освободят владельцев дипломатических и служебных паспортов

Ратификацию соглашения между кабинетом министров Кыргызстана и правительством Словацкой Республики об освобождении от визы владельцев дипломатических и служебных паспортов рассмотрят депутаты после окончания каникул. Документ поступил в Жогорку Кенеш.

Он предусматривает, что граждане — владельцы дипломатических и служебных паспортов двух стран — будут освобождаться от визовых требований для въезда, выезда и следования транзитом на своих территориях на срок, не превышающий 90 дней в течение 180-дневного периода.

Как отмечают в кабмине, утвержедение соглашения создаст благоприятные условия для развития деловой мобильности и упростит передвижение граждан — владельцев дипломатических и служебных паспортов — на территории КР и Словакии.

Напомним, этот документ подписан во время официального визита министра иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрая Бланара в Бишкек в апреле 2025 года.