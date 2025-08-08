Президент КР рассказал подробности строительства кластера «Ала-Тоо Резорт»

Президент Садыр Жапаров дал старт строительству масштабного горнолыжного кластера «Ала-Тоо Резорт» в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, проект охватит Жыргалан, Боз-Учук и Ак-Булак и станет крупнейшим круглогодичным горнолыжным и экотуристическим кластером в Центральной Азии. Планируется проложить около 250 километров лыжных трасс, установить современные канатные дороги протяженностью 4 километра, построить этнодеревню, оздоровительные центры, гостиницы и обустроить 4 тысячи парковочных мест.

Садыр Жапаров отметил, что уже в 2026 году заработает первая фаза курорта — горнолыжная зона в Жыргалане. Для удобства туристов построят четырехполосную дорогу от Каракола, наладят вертолетное сообщение с аэропортом. Курорт сможет принимать до 2 миллионов туристов в год и обеспечит около 5 тысяч постоянных рабочих мест.

По словам президента, строить будут с соблюдением международных экологических стандартов, а работать комплекс сможет до семи месяцев в году.

В ходе мероприятия Садыр Жапаров вручил государственные акты на земельные участки под строительство гостиниц и туристических объектов.

Глава государства напомнил, что с 15 по 18 июля на аукцион выставили 49 земельных участков под строительство туристического городка в Жыргалане. Владельцы определены для 14 из них. По словам Садыра Жапарова, особенно важно, что победителями стали «кыргызстанцы, проявившие веру в будущее своей страны».