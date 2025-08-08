11:44
В Кыргызстане решения судов аксакалов можно будет оспорить

В Кыргызстане внесли изменения в Гражданский процессуальный кодекс, закрепив отдельную главу о порядке обжалования решений судов аксакалов. Закон подписан президентом и вступит в силу через десять дней.

Теперь решения судов аксакалов можно будет обжаловать в районном или городском суде по месту их нахождения. Сделать это смогут лица, в отношении которых вынесено решение, а также другие участники дела в течение десяти дней с момента оглашения решения.

В законе детально прописаны требования к жалобе, порядок ее подачи, основания для возвращения или оставления без рассмотрения, сроки принятия к производству и рассмотрения. Судья обязан принять жалобу или вернуть ее в течение пяти дней. Рассмотрение должно пройти в 30-дневный срок.

Суд по результатам рассмотрения может отменить решение суда аксакалов и разъяснить право обращения в суд в общем порядке либо отказать в удовлетворении жалобы. Определение суда можно обжаловать в апелляционном порядке.  
