В Джалал-Абаде достраивают здание полпреда президента и мэрии за 1,65 миллиарда

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев в ходе рабочей поездки ознакомился с ходом строительства ряда социальных и административных объектов в Джалал-Абадской области. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Глава кабмина посетил стройплощадку нового здания полномочного представительства президента в регионе и мэрии Джалал-Абада. Комплекс состоит из пяти блоков, его строительство начали в августе 2024 года. Завершение работ ожидается в ближайшее время.
На возведение здания выделили 1, 65 миллиарда сомов из фонда стабилизации. По данным кабмина, в новом административном комплексе есть все условия для работы госслужащих. Сейчас устанавливается техническое оборудование и благоустраивается прилегающая территория.
Адылбек Касымалиев осмотрел стройку общеобразовательной школы № 71 имени Алыкулова в Сузакском районе. Она рассчитана на 750 учеников, на нее из республиканского бюджета выделили свыше 451 миллиона сомов. Работы завершены на 85 процентов, продолжается отделка.