Власть

В Джалал-Абаде достраивают здание полпреда президента и мэрии за 1,65 миллиарда

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев в ходе рабочей поездки ознакомился с ходом строительства ряда социальных и административных объектов в Джалал-Абадской области. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Глава кабмина посетил стройплощадку нового здания полномочного представительства президента в регионе и мэрии Джалал-Абада. Комплекс состоит из пяти блоков, его строительство начали в августе 2024 года. Завершение работ ожидается в ближайшее время.

На возведение здания выделили 1, 65 миллиарда сомов из фонда стабилизации. По данным кабмина, в новом административном комплексе есть все условия для работы госслужащих. Сейчас устанавливается техническое оборудование и благоустраивается прилегающая территория.

Адылбек Касымалиев осмотрел стройку общеобразовательной школы № 71 имени Алыкулова в Сузакском районе. Она рассчитана на 750 учеников, на нее из республиканского бюджета выделили свыше 451 миллиона сомов. Работы завершены на 85 процентов, продолжается отделка.

По итогам визита глава кабмина поручил усилить контроль за качеством работ и обеспечить завершение строительства в установленные сроки.
