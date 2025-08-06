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Власть

В Китае объявили кампанию по дебюрократизации и запретили чиновникам отписки

В Китае решили бороться с цифровой бюрократией, сокращая чрезмерные формальности и многочисленные отписки в соцсетях и правительственных приложениях. Решать проблему будут в рамках специальной пятилетней программы, пишет South China Morning Post.

Отмечается, что Центральный комитет Коммунистической партии КНР и Государственный совет Китая выпустили новый свод правил по борьбе с бюрократией. Чиновникам предлагается проводить меньше совещаний, выступать с более короткими речами, подавать краткие документы и свести к минимуму проверки.

Новые положения призваны снизить нагрузку на госслужащих низового уровня, освободив их от бессмысленных формальностей.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что сейчас на подъеме «новые формы формализма и бюрократизма», добавив, что чиновники хоть и ведут работу с электронными документами, но вынуждены входить в огромное количество различных учетных записей и программ, а слишком большое количество правительственных чатов — пустая трата денег и времени.

Центральная комиссия по делам киберпространства Китая уже издала специальную директиву, в которой говорится о регулировании правительственных приложений и чатов. Их хотят сделать более удобными для общественности вместо того, чтобы чиновники использовали их для отчетов и демонстрации своего уровня цифровизации.

Директива призывает к сокращению «бессмысленного труда» чиновников для того, чтобы они могли уделять больше своего времени и энергии выполнению реальной работы для людей.

Согласно документу, в течение двух лет создадут механизм, который будет оценивать цифровые документы, а за пять лет проблему предполагается полностью решить. Чаты и правительственные приложения оптимизируют, убрав те, которые используются нечасто или непрактичны, потому что выяснилось: где-то чиновники специально заходят в чаты и отписываются для отчетности, а где-то их просит сделать это начальство.
Ссылка: https://24.kg/vlast/338726/
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