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Власть

Упростить процедуру замены водительских удостоверений планируют в Кыргызстане

Фото пресс-службы кабмина. В Кыргызстане запустили программу по упрощению процесса замены национальных водительских удостоверений

Существенно упростить процесс замены национальных водительских удостоверений в Кыргызстане планируют в рамках программы «Правительственные акселераторы». Об этом на совещании заявил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

«Мы намерены решить проблему, которая касается каждого водителя, — это чрезмерные бюрократические препоны при замене водительского удостоверения. С этой проблемой сталкивается практически каждый гражданин, и она затрагивает повседневную жизнь», — заявил Адылбек Касымалиев.

Глава кабмина подчеркнул, что существующая система требует от граждан неоднократных посещений госучреждений и длительного ожидания в очередях

«Сначала тратит до полутора часов на подачу заявления в бумажном виде, а затем в другой день приходит для получения готового удостоверения. Общая продолжительность этого процесса, включая время изготовления удостоверения, составляет не менее 4 рабочих дней, что недопустимо в XXI веке! Более того, сбор 5 различных документов в бумажном виде, обход нескольких кабинетов в одном учреждении — это не только отнимает время и ресурсы, но и создает неоправданные неудобства для граждан», — подчеркнул председатель кабмина.

пресс-службы кабмина
Фото пресс-службы кабмина. Адылбек Касымалиев поручил завершить реформу в течение 100 дней

Он привел статистику, наглядно демонстрирующую масштаб проблемы.

«В 2024 году выдали 124 тысячи 520 водительских удостоверений национального образца, из которых 54 тысячи 481 удостоверение выдали путем замены. За первые 6 месяцев 2025 года выдано 85 тысяч 816 удостоверений, из которых 47 тысяч 253 — путем замены. Эти цифры свидетельствуют о высоком спросе и острой необходимости в упрощении процесса», — сказал глава кабмина.

Адылбек Касымалиев отметил, что корень проблемы в разрозненности государственных услуг, отсутствии возможности онлайн-подачи заявки и оплаты и в преимущественном использовании бумажного документооборота.

пресс-службы кабмина
Фото пресс-службы кабмина. Замену водительских удостоверений хотят сделать полностью онлайн

«Мы должны полностью сделать процесс онлайн. Подача заявления, загрузка необходимых документов, оплата и получение готового удостоверения должны осуществляться через мобильное приложение «Түндүк», — отметил Адылбек Касымалиев.

«Реализация этих мер позволит гражданам завершать процедуру замены водительского удостоверения в течение 5-10 минут, не выходя из дома. В результате реформы будет достигнута значительная экономия времени для граждан, повысится эффективность работы государственных органов и укрепится доверие к власти», — заключил глава кабмина, напомнив, что реализацию этих мер должны завершить в течение 100 дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/338455/
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