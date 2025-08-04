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Власть

Садыр Жапаров упростил правила археологических проверок при строительстве

Президент Садыр Жапаров подписал поправки в Закон «Об охране и использовании историко-культурного наследия». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. 

Отмечается, что новая редакция направлена на упрощение процедуры археологического обследования при строительстве, освоении земель, прокладке дорог, разработке карьеров и других видах работ, которые могут повлиять на ландшафт и возможные памятники историко-культурного значения.

Согласно изменениям, государственный орган в сфере культуры теперь будет утверждать перечень территорий с высоким потенциалом обнаружения археологических объектов. Если участок, где планируются работы, включен в этот перечень, археологическое обследование остается обязательным. В случае отсутствия участка в списке проводить обследование и получать заключение не потребуется.

Закон направлен на снижение административной нагрузки при реализации строительных и инфраструктурных проектов, сохраняя при этом механизм защиты объектов историко-культурного наследия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/338425/
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