Президент РФ подписал законы о совершенствовании миграционной политики

— за выдачу либо переоформление патента иностранцу или лицу без гражданства — 4 тысячи 200 рублей;

— за продление срока действия разрешения на работу — 4 тысячи 200 рублей;

— за выдачу дубликата разрешения на работу, внесение изменений в сведения, содержащиеся в разрешении на работу иностранца или лица без гражданства, или же дубликата патента — 2 тысячи 100 рублей;

— за выдачу дубликатов разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также за внесение изменений в них — 2 тысячи 100 рублей;

— за продление срока временного пребывания иностранца в России, за исключением случаев, когда данный срок определяется сроком действия визы, — 1 тысяча рублей;

— за постановку на учет по месту пребывания, за исключением участников эксперимента по внедрению дополнительных механизмов учета иностранцев, — 500 рублей.

Увеличиваются и некоторые действующие пошлины. Например, за регистрацию иностранца или лица без гражданства по месту жительства она составит 1 тысячу рублей. Эта норма также не коснется тех, кто принимает участие в эксперименте по внедрению механизмов учета иностранцев.

Подписанные главой государства законы вступят в силу 1 сентября.