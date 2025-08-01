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Власть

Президент РФ подписал законы о совершенствовании миграционной политики

Президент России подписал законы, направленные на совершенствование миграционной политики. Изменения внесены в Налоговый кодекс страны, а также в отдельные законодательные акты.

«Законы вводят для иностранных граждан, приезжающих в наше государство с целью заработка, дополнительные государственные пошлины, а также повышают ранее установленные. Это позволит не только увеличить поступление средств в бюджет, но и усилить контроль за мигрантами, устанавливать места их фактического пребывания. Это, в свою очередь, поспособствует снижению уровня нелегальной миграции», — подчеркивал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
 
Так, для иностранцев, приезжающих в РФ с целью заработка, предусматриваются такие новые государственные пошлины, как:

— за выдачу либо переоформление патента иностранцу или лицу без гражданства — 4 тысячи 200 рублей;

— за продление срока действия разрешения на работу — 4 тысячи 200 рублей;

— за выдачу дубликата разрешения на работу, внесение изменений в сведения, содержащиеся в разрешении на работу иностранца или лица без гражданства, или же дубликата патента — 2 тысячи 100 рублей;

— за выдачу дубликатов разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также за внесение изменений в них — 2 тысячи 100 рублей;

— за продление срока временного пребывания иностранца в России, за исключением случаев, когда данный срок определяется сроком действия визы, — 1 тысяча рублей;

— за постановку на учет по месту пребывания, за исключением участников эксперимента по внедрению дополнительных механизмов учета иностранцев, — 500 рублей.

Увеличиваются и некоторые действующие пошлины. Например, за регистрацию иностранца или лица без гражданства по месту жительства она составит 1 тысячу рублей. Эта норма также не коснется тех, кто принимает участие в эксперименте по внедрению механизмов учета иностранцев.

Подписанные главой государства законы вступят в силу 1 сентября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/338201/
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