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Власть

Глава кабмина совершит рабочий визит в Республику Алтай

Председатель кабинета министров КР — руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев 24-26 июля 2025 года совершит рабочий визит в Республику Алтай Российской Федерации.

В рамках визита он примет участие в Международной экологической конференции, которая пройдет в городе Горно-Алтайске, и выступит на пленарном заседании мероприятия.

На пленарном заседании также планируется выступление глав правительств Армении,  Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Узбекистана, Таджикистана, а также замглавы правительства Туркменистана. Участники обсудят темы, посвященные экологическим вызовам: устойчивому развитию и изменению климата.

В рамках Международной экологической конференции также состоятся экспертные и тематические сессии, на которых руководители профильных государственных органов стран-участниц выступят с докладами по вопросам сохранения глобального водного баланса, развития экологического туризма как визитной карточки государства. Будут рассмотрены возможности обмена опытом и реализации совместных проектов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337200/
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