Больше недели председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев не появлялся в публичной повестке. За это время официальные документы, включая постановления, подписывал его первый заместитель Данияр Амангельдиев, что вызвало вопросы у журналистов и экспертов.

Необычное для главы кабмина затишье в информационном поле породило слухи о возможном отпуске или проблемах со здоровьем. Однако в пресс-службе правительства поспешили заверить: Адылбек Касымалиев находится на рабочем месте, исполняет свои обязанности в штатном режиме.

Фото пресс-службы президента. Глава кабмина вернулся в информационное поле в темных очках: что известно

Тем не менее повод для обсуждений возник вновь — накануне Адылбек Касымалиев появился на совещании у президента Садыра Жапарова, посвященном реализации проекта Ала-Тоо резорт, в темных очках. Это вызвало волну комментариев в соцсетях и журналистском сообществе.

Некоторые пользователи предположили, что очки могли скрывать следы офтальмологической операции — например, вмешательства по восстановлению зрения или эстетической блефаропластики (пластики век). Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.