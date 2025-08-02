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Власть

Глава кабмина Кыргызстана поздравил строителей с профессиональным праздником

Председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев поздравил работников строительной отрасли Кыргызстана с профессиональным праздником.

Его пресс-служба распространила текст поздравления:

«Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли Кыргызской Республики!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этом году ваш профессиональный праздник ознаменован значимой датой — 100-летием со дня создания первого государственного строительного органа нашей страны.

Это знаменательное событие — символ вековой истории созидания, упорного труда. За прошедшее столетие произошло обновление нашего народа и нашей земли, были возведены города и села, построены дороги и мосты, школы и больницы, заводы и гидроэлектростанции. Среди них Большой Чуйский канал — образец народного энтузиазма и флагман кыргызской энергетики — Токтогульская ГЭС. Ваш труд стал прочной предпосылкой для индустриального, инфраструктурного и социального развития суверенного Кыргызстана. Каждый построенный вами объект является символом процветания и будущего нашей страны.

Сегодня в условиях реализации национальной программы развития до 2030 года строительная отрасль вновь находится в центре внимания государства. Перед нами стоят масштабные задачи — обеспечить устойчивое жилищное строительство, модернизировать транспортную и коммунальную инфраструктуру, активизировать застройку в регионах. И мы уверены, что эти цели будут достигнуты благодаря вашему профессионализму и самоотверженному труду».

Особые слова благодарности Адылбек Касымалиев выразил ветеранам отрасли, стоявшим у истоков становления строительной сферы Кыргызстана, передавшим свои знания и традиции новому поколению.

«От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, новых профессиональных достижений, счастья и благополучия!» — сказал глава кабмина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/338322/
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