Запреты, запреты. Что содержится в 18-м пакете санкций Евросоюза против РФ

Послы Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России. По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, ЕС одобрил «один из самых жестких на сегодняшний день» пакетов санкций против РФ, передает AFP.

«Мы оказываем большее давление на российскую военную промышленность», — заявила она.

Кая Каллас уточнила, что новые ограничения предполагают запрет «Северных потоков» и снижение потолка цен на российскую нефть.

Основное содержание 18-го пакета санкций против РФ:

включение рестрикции против 14 физлиц и 41 юрлица;

снижен потолок цены на нефть из России с $60 до $47,6 за баррель;

вводится запрет на импорт нефтепродуктов из российской нефти в ЕС, запрет не распространяется на США и еще четыре страны;

отмена разрешения для Чехии на импорт нефти из России;

полный запрет на транзакции с рядом российских банков;

запрет на осуществление любых операций с РФПИ;

полный запрет на операции с «Северным потоком» и «Северным потоком — 2», в том числе на поставку товаров или услуг;

одна российская СПГ-компания включена в новый санкционный список ЕС.

Евросоюз также ввел полный запрет на финансовые транзакции в отношении Беларуси в 18-м пакете санкций.

Общее число фигурантов антироссийского санкционного списка Евросоюза превысило 2,5 тысячи.

ЕС ввел санкции против трех китайских компаний, которые, по его утверждению, экспортировали в РФ товары военно-промышленного комплекса.