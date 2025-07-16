Армения подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

По его словам, Армения обратилась к ШОС с запросом о начале процесса вступления в состав объединения.

«Да, мы обратились для вступления ШОС. Это соответствует нашей политике балансирования и сбалансированности», — сказал он журналистам.

Ранее МИД страны уведомил, что Армения заявила о желании вступить в организацию.

«Разделяя основополагающие принципы Шанхайской организации сотрудничества, а именно территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ, Республика Армения выразила желание стать членом ШОС», — говорится в сообщении.

Отметим, что 27 июня в рамках визита в Китай глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился с генеральным секретарем ШОС Нурланом Ермекбаевым. В ведомстве сообщили, что собеседники обсудили вопросы сотрудничества с ШОС, выразив обоюдное удовлетворение установившимся активным диалогом и уже зафиксированными в статусе страны-партнера результатами.

Летом 2024 года сообщалось, что Армения, Азербайджан, Бангладеш, Камбоджа и Шри-Ланка подали в ШОС запрос на получение статуса страны-наблюдателя.