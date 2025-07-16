20:59
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Армения подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества

Армения подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

По его словам, Армения обратилась к ШОС с запросом о начале процесса вступления в состав объединения. 

«Да, мы обратились для вступления ШОС. Это соответствует нашей политике балансирования и сбалансированности», — сказал он журналистам.

Ранее МИД страны уведомил, что Армения заявила о желании вступить в организацию.  

«Разделяя основополагающие принципы Шанхайской организации сотрудничества, а именно территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ, Республика Армения выразила желание стать членом ШОС», — говорится в сообщении.

Отметим, что 27 июня в рамках визита в Китай глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился с генеральным секретарем ШОС Нурланом Ермекбаевым. В ведомстве сообщили, что собеседники обсудили вопросы сотрудничества с ШОС, выразив обоюдное удовлетворение установившимся активным диалогом и уже зафиксированными в статусе страны-партнера результатами.

Летом 2024 года сообщалось, что Армения, Азербайджан, Бангладеш, Камбоджа и Шри-Ланка подали в ШОС запрос на получение статуса страны-наблюдателя.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336429/
просмотров: 181
Версия для печати
Материалы по теме
Жээнбек Кулубаев примет участие в заседании СМИД ШОС в городе Тяньцзинь
Ильхам Алиев и Никол Пашинян впервые проводят переговоры без посредников
В Бишкеке проходит 11-е заседание руководителей пограничных служб стран ШОС
Канатбек Азиз предложил три шага для создания городов будущего в рамках ШОС
Депутаты подрались в парламенте Армении
Армения заявила о желании вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества
Форум глав регионов государств — членов ШОС предлагает провести Кыргызстан
Госсекретарь Марат Иманкулов выступил на Форуме народной дипломатии в КНР
Конфликт между Пашиняном и священнослужителями: суд арестовал архиепископа
В Армении разгорается конфликт между премьером и Апостольской церковью
Популярные новости
Камчыбек Ташиев распорядился задержать экс-главу села Пригородного за&nbsp;махинации Камчыбек Ташиев распорядился задержать экс-главу села Пригородного за махинации
Садыр Жапаров провел совещание по&nbsp;строительству кластера &laquo;Ала-Тоо Резорт&raquo; Садыр Жапаров провел совещание по строительству кластера «Ала-Тоо Резорт»
В&nbsp;администрации президента Узбекистана сократили почти 300 должностей В администрации президента Узбекистана сократили почти 300 должностей
Тотальный контроль за&nbsp;трудовыми мигрантами намерены установить в&nbsp;Москве Тотальный контроль за трудовыми мигрантами намерены установить в Москве
Бизнес
&laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; весь контент в&nbsp;одном доступе «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA — весь контент в одном доступе
Половина лета позади&nbsp;&mdash; успейте поймать лучшие моменты на&nbsp;Иссык-Куле с&nbsp;О! Половина лета позади — успейте поймать лучшие моменты на Иссык-Куле с О!
Acıbadem&nbsp;&mdash; ведущий центр трансплантации печени и&nbsp;почек у&nbsp;взрослых и&nbsp;детей Acıbadem — ведущий центр трансплантации печени и почек у взрослых и детей
Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и&nbsp;фанатов соцсетей от&nbsp;MEGA Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и фанатов соцсетей от MEGA
16 июля, среда
20:48
Вандалам, срубившим «дерево Робин Гуда» в Англии, дали четыре года тюрьмы Вандалам, срубившим «дерево Робин Гуда» в Англии, дали...
20:27
Кыргызстанец осужден за госизмену. Он был агентом спецслужб другой страны
20:21
Армения подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества
20:06
Кыргызстан и США договорились развивать межпарламентское сотрудничество
20:02
Утвержден порядок формирования кадрового резерва замглавы по цифровому развитию