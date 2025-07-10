Встреча лидеров Азербайджана и Армении в Абу-Даби. О чем договорились

На встрече лидеров Азербайджана и Армении в Абу-Даби обсуждались все существующие между странами разногласия — от препятствий к заключению мирного договора до открытия сообщения между экславом Нахичеваном и основной территорией Азербайджана через Армению, пишет Русская служба «Би-Би-Си», со ссылкой на азербайджанское информагентство APA.

Переговоры продлились больше четырех часов. Они проходили в разных форматах — как один на один, так и с участием министров иностранных дел и советников.

Новый импульс переговорам дал разлад Баку с Москвой, а также поддержка скорейшего примирения между двумя странами со стороны Турции и США. Россия оказалась исключена из процесса, хотя долгое время была посредником между двумя странами.

«Даже без конкретных объявлений сам факт того, что они встретились и обсудили ключевые вопросы, является важным шагом», — написала в соцсети Х специалист по Карабахскому конфликту Олеся Вартанян.