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Власть

Дастан Бекешев: При хаотичном поливе Бишкек станет сухим

Хаотичный подход к озеленению может привести к тому, что Бишкек станет сухим. Об этом в своем WhatsApp-канале заявил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

«Где-то у нас поливают скверы, где-то не поливают. Также в это время зеленхоз где-то вырубает деревья, а где-то штрафуют предпринимателей за то, что они не ухаживают за своей территорией и не озеленяют ее. В связи с этим хочу сказать, что хаотичное движение по озеленению рано или поздно приведет к тому, что наш Бишкек станет сухим. Прежде чем озеленять, надо начать с ирригации в виде капельного орошения», — сказал депутат.

Он также подчеркнул, что неправильно штрафовать предпринимателей за неосуществление озеленения и полива.

«У предпринимателей требуют озеленять территорию, в то же время штрафуют их за то, что они не поливают, а доступа к поливу у них нет. А за полив питьевой водой предусмотрен штраф. У нас глупый подход к озеленению. Все должно быть систематично. Надо сперва создать все условия для озеленения и полива», — отметил Бекешев.

По мнению депутата, бессистемный подход к озеленению не только не дает положительных результатов, но и создает дополнительную нагрузку на жителей и предпринимателей. Он призывает пересмотреть текущую стратегию и начать с создания эффективной системы ирригации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335825/
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