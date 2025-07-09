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Власть

Дастан Бекешев предложил построить в Бишкеке 200 игровых площадок к 2026 году

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев предложил построить 200 игровых площадок к 2026 году. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я предложил построить 200 площадок к 2026 году — ко Дню защиты детей. Примером послужил Ош, где на 2025 год запланировали 100 площадок. А бишкекская мэрия отвечает: «Мы уже 603 построим в этом году!». Запрашиваю конкретику по Октябрьскому району. Результат — всего 9 площадок (в письме локации). Остальное — бумажные отчеты», — написал депутат.

Он также отметил, что детские площадки — это основа здорового детства, а не каприз.

«Если ребенку некуда выйти рядом с домом, он сидит дома, в гаджетах, без движения и общения. Решения нужны не на бумаге, а в каждом дворе», — подчеркнул Дастан Бекешев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335680/
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