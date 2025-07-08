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Власть

Иностранцы теперь могут заключать контракты и служить в армии России — указ

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий иностранцам заключать контракты на службу в Вооруженных силах РФ. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно поправкам лица без гражданства смогут заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ и воинских формированиях. Контракты будут заключаться до окончания периода мобилизации, прекращения действия военного положения или истечения военного времени.

«В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом предусматриваются поступление иностранных граждан и лиц без гражданства на военную службу по контракту и прохождение ими военной службы», — говорится в указе.

Документом были внесены изменения сразу в несколько законов — «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне» и «О статусе военнослужащих».
Ссылка: https://24.kg/vlast/335558/
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