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Власть

Эдиль Байсалов: Загрязнение воздуха — проблема № 1 в сфере прав человека

Фото кабмина

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов провел очередное заседание Координационного совета по правам человека. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

На нем обсуждены ключевые вопросы, касающиеся исполнения международных обязательств страны в сфере прав человека. В частности, подведены итоги защиты Четвертого национального доклада в рамках Универсального периодического обзора Совета ООН по правам человека, а также объединенного 11-го и 12-го докладов по выполнению положений Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Советом утвержден План мероприятий на 2025–2027 годы по реализации рекомендаций Комитета ООН по правам человека. Также заслушан доклад о мониторинге соблюдения права на благоприятную окружающую среду и обсуждены меры государственной политики в области борьбы с изменением климата.

«На сегодняшний день проблема загрязнения окружающей среды — особенно нарушения права на чистый воздух в столице, крупных городах и поселках — это, без преувеличения, проблема номер один в сфере прав человека. Для нас, кыргызстанцев, это самая реальная и долговременная угроза жизни и здоровью наших граждан. Я не буду подробно останавливаться на том, какой ущерб это наносит детям, пожилым, насколько увеличились респираторные и другие тяжелые заболевания. Экономический ущерб тоже огромен. Но главное — мы должны ясно осознать: право на благоприятную окружающую среду — это базовое, фундаментальное право человека», — сказал Байсалов, добавив, что как представитель кабмина, прямо признает: если три-четыре года назад можно было ссылаться на ответственность прежней власти, то сегодня неустраненность этой проблемы — это уже наш недостаток.

Участники заседания утвердили изменения в составе Совета и рассмотрели промежуточный отчет о реализации Плана действий по исполнению рекомендаций Комитета ООН против пыток за первое полугодие 2025 года.

По итогам заседания приняты соответствующие решения и поручения
Ссылка: https://24.kg/vlast/334750/
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