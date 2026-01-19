Минприроды КР проверило воздействие завода по переработке мусора на атмосферу

Специалисты департамента экологического мониторинга взяли пробные образцы промышленных выбросов на территории завода по переработке отходов, расположенного на Бишкекском городском санитарном полигоне. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

По ее данным, целью исследований является оценка воздействия предприятия на окружающую среду.

«В рамках мониторинга проводятся лабораторные анализы по следующим показателям: оксид азота, оксид серы, диоксид азота, окись углерода и взвешенные частицы (пыль). Кроме того, проведен комплексный анализ в прилегающей зоне предприятия: отобраны дополнительные образцы атмосферного воздуха, почвы, а также воды из Ала-Арчинского водохранилища. В целях предотвращения возможного негативного воздействия на окружающую среду планируется дальнейший регулярный экологический мониторинг на ежемесячной основе», — говорится в сообщении.