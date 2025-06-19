Насилие над детьми. Спикер призвал депутатов не оценивать однобоко работу МВД

На заседании Жогорку Кенеша спикер Нурланбек Тургунбек уулу призвал депутатов не давать однобокую негативную оценку работе Министерства внутренних дел.

Нардеп Айсулуу Мамашова указала на увеличение случаев насилия над детьми.

«В Маевке первоклассника изнасиловали трое школьников. В УВД Первомайского района полноценно не расследует это дело. Женщина, пытаясь научиться водить, сбила насмерть маленькую девочку. Сегодня еще по трем фактам ко мне обратились родители. Они обращаются в МВД, но там не ведут работу в полной мере. У кого-то подключаются связи и доходят до оправдания виновного. Почему в Маевке, несмотря на наличие видеодоказательства, отпустили подозреваемых? Обращаюсь в министерство, проводите работу на должном уровне по фактам насилия над детьми и женщинами», — сказала она.

Комментируя преступление в Маевке, нардеп Жалолидин Нурбаев предложил ввести уроки религии в школах.

В свою очередь спикер Нурланбек Тургунбек уулу отметил, депутаты должны быть далеки от однобоких мыслей о том, что милиция не работает и не защищает.

«На сегодня условия у министерства намного лучше, чем раньше. У них есть все современные средства, камеры. МВД прилагает все усилия. Раньше общество думало, что милиция их угнетает. Сейчас ведомство делает все, чтобы среди населения была уверенность, что милиция их защищает. Но оно не может везде успевать. Поэтому из-за единичных случаев неправильно давать однобокую негативную оценку Министерству внутренних дел», — сказал торага.

По его мнению, благодаря эффективной работе МВД в Кыргызстане с каждым годом снижается количество преступлений.

Напомним, что по факту изнасилования первоклассника в селе Маевка следственная служба УВД Первомайского района возбудила уголовное дело по статье 155 (действия сексуального характера с применением насилия) УК КР. Вкачестве подозреваемого в ИВС водворен несовершеннолетний, 2009 года рождения.