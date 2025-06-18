Международная группа оценит эффективность института омбудсмена Кыргызстана

Замглавы кабмина Эдиль Байсалов встретился с представителями международных групп по оценке эффективности института омбудсмена, а также с известными правозащитниками и экспертами из Новой Зеландии, Австралии, Мальдив, Непала и Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

По ее данным, визит проходит в рамках инициативы по проведению всесторонней оценки потенциала института омбудсмена. Она направлена на повышение эффективности деятельности этого ключевого национального правозащитного органа.

«Обсуждены вопросы институционального развития аппарата омбудсмена, его роль в системе обеспечения и защиты прав человека, а также взаимодействие с органами государственной власти и институтами гражданского общества. Особое внимание уделено необходимости дальнейшего укрепления правозащитных механизмов страны в соответствии с международными стандартами и лучшими мировыми практиками», — говорится в сообщении.

Стороны подтвердили взаимную приверженность укреплению сотрудничества с целью повышения эффективности работы правозащитных институтов и продвижения прав человека в Кыргызской Республике.