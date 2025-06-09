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Власть

Кабмин КР ужесточил правила энергетической сертификации зданий и котлов

Кабинет министров утвердил изменения в постановление № 531 от 2 августа 2012 года «О порядке проведения энергетической сертификации зданий и контроле за энергоэффективностью паровых котлов, систем отопления и горячего водоснабжения». Нововведения направлены на совершенствование процедуры энергетической сертификации зданий.

Теперь специалист, который проводил проектную оценку энергопотребления здания, не может одновременно заниматься его энергетической сертификацией. Такая мера направлена на повышение прозрачности и объективности оценки.

Изменения вступают в силу 21 июня 2025-го. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/331931/
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