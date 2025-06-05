15:52
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Садыр Жапаров лидирует в Google-запросах в КР, исключение — июнь 2024-го

Садыр Жапаров сохраняет лидерство в поисковых запросах Google в Кыргызстане, за исключением одного периода в июне прошлого года.

Согласно данным Google Trends, в 2024-м президент стабильно удерживал первенство по количеству поисковых запросов среди граждан страны. Однако с 23 по 29 июня прошлого года наблюдался единственный случай, когда глава ГКНБ Камчыбек Ташиев опередил главу государства по популярности в поисковой системе.

24.kg
Фото 24.kg. Жапаров vs Ташиев: кто и когда выиграл битву за интерес народа?

На данный момент Google Trends не предоставляет точных числовых данных о количестве поисковых запросов на конкретные термины, такие как «Жапаров». Вместо этого сервис отображает относительный интерес к запросу по шкале от 0 до 100, где 100 соответствует пику популярности за выбранный период.

Пик интереса к Камчыбеку Ташиеву в июне 2024 года

Рост интереса к Камчыбеку Ташиеву в конце июня прошлого года совпал с его активным участием в спортивной жизни республики. В этот период он встретился с членами и тренерами сборных по греко-римской, вольной и женской борьбе, которые представляли Кыргызстан на летних Олимпийских играх 2024-го в Париже. Глава ГКНБ пожелал спортсменам успехов и подчеркнул важность государственной поддержки в развитии спорта.

Кроме того, в июне 2024 года Камчыбек Ташиев сообщил о значительном увеличении бюджета Кыргызского футбольного союза, который возрос в 10 раз. Он отметил, что это даст толчок для развития футбола в стране и позволит реконструировать футбольную инфраструктуру по всей республике.

Пик интереса к Садыру Жапарову в декабре 2024 года

Пик интереса к Садыру Жапарову с 15 по 24 декабря прошлого года связан с рядом значимых событий в политической и общественной жизни Кыргызстана.

  • Отставка премьер-министра Акылбека Жапарова (16 декабря). Президент Садыр Жапаров подписал указ об отставке Акылбека Жапарова, связанной с расследованиями нарушений в налоговой сфере.
  • Заявления о свободе слова на Народном курултае (22 декабря). На третьем Народном курултае Садыр Жапаров высказался о свободе слова в стране, подчеркнув важность независимости СМИ и необходимость государственной поддержки журналистики.
  • Рабочий визит в Санкт-Петербург (24 декабря). Глава государства принял участие в неформальном саммите лидеров стран СНГ и заседании Высшего Евразийского экономического совета, где обсуждались вопросы интеграции и подписания ключевых документов.

Эти события привлекли значительное внимание общественности и СМИ, что и обусловило рост поисковых запросов, связанных с именем Садыра Жапарова, в указанный период.

Таким образом, анализ поисковых трендов подтверждает ведущую роль президента в политическом пространстве КР и его высокую узнаваемость среди граждан. Единственный период, когда Камчыбек Ташиев опередил Садыра Жапарова по популярности в поисковых запросах, связан с его активной деятельностью в сфере спорта и поддержкой национальных сборных.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331568/
просмотров: 834
Версия для печати
Материалы по теме
Озеро Иссык-Куль гибнет: Феликс Кулов напомнил о забытом проекте спасения
ГКНБ переехал в новое здание в Бишкеке
Глава ГКНБ посетил предприятия на территории бывшего завода имени Фрунзе
Камчыбек Ташиев: Источник Чечме полностью перешел Кыргызстану
ГКНБ объявил охоту на нелегалов: с 10 июня стартует масштабная операция
Честь имею. Как Камчыбек Ташиев приветствовал внука Акылбека Жапарова
Колючая проволока и спецтехника: КР начала ограждать границу с Таджикистаном
В Джалал-Абадской области на 100 гектарах высаживают деревья
Камчыбек Ташиев рассказал, как удалось ускорить переговоры с РТ по границам
Камчыбек Ташиев не имеет отношения к месторождению Насоновское — ГКНБ
Популярные новости
Камчыбек Ташиев надеется, что в&nbsp;новом СИЗО ГКНБ больше не&nbsp;будет политиков Камчыбек Ташиев надеется, что в новом СИЗО ГКНБ больше не будет политиков
Удары Украины по&nbsp;российским авиабазам прокомментировали в&nbsp;Белом доме Удары Украины по российским авиабазам прокомментировали в Белом доме
Граждане с&nbsp;погашенной судимостью не&nbsp;смогут претендовать на&nbsp;пост президента&nbsp;КР Граждане с погашенной судимостью не смогут претендовать на пост президента КР
Переезд ГКНБ. Камчыбек Ташиев о&nbsp;ворах и&nbsp;политиках, которые были в&nbsp;его кабинете Переезд ГКНБ. Камчыбек Ташиев о ворах и политиках, которые были в его кабинете
Бизнес
Снова на&nbsp;рыбалку? Не&nbsp;забудьте оформить онлайн-билет в&nbsp;MegaPay Снова на рыбалку? Не забудьте оформить онлайн-билет в MegaPay
MBANK запустил MProfi&nbsp;&mdash; новый сервис для поиска проверенных мастеров MBANK запустил MProfi — новый сервис для поиска проверенных мастеров
Встречайте лето с&nbsp;домашним интернетом + ТВ&nbsp;от&nbsp;Saima Встречайте лето с домашним интернетом + ТВ от Saima
Смотрите матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; КНДР в&nbsp;прямом эфире через приложение MegaTV Смотрите матч Кыргызстан — КНДР в прямом эфире через приложение MegaTV
5 июня, четверг
15:50
Несколько муниципальных предприятий города Ош перейдут на самообеспечение Несколько муниципальных предприятий города Ош перейдут...
15:37
Дебюрократизация станет основой роста экономики Кыргызстана
15:36
МВФ прогнозирует снижение темпов роста ВВП Кыргызстана до 6,8 процента
15:25
В Душанбе главы правительств стран СНГ подписали ряд документов
15:18
ЦИК зарегистрировала Табылды Муратбекова депутатом ЖК вместо Айжигитова