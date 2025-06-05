Садыр Жапаров сохраняет лидерство в поисковых запросах Google в Кыргызстане, за исключением одного периода в июне прошлого года.

Согласно данным Google Trends, в 2024-м президент стабильно удерживал первенство по количеству поисковых запросов среди граждан страны. Однако с 23 по 29 июня прошлого года наблюдался единственный случай, когда глава ГКНБ Камчыбек Ташиев опередил главу государства по популярности в поисковой системе.

Фото 24.kg. Жапаров vs Ташиев: кто и когда выиграл битву за интерес народа?

На данный момент Google Trends не предоставляет точных числовых данных о количестве поисковых запросов на конкретные термины, такие как «Жапаров». Вместо этого сервис отображает относительный интерес к запросу по шкале от 0 до 100, где 100 соответствует пику популярности за выбранный период.

Пик интереса к Камчыбеку Ташиеву в июне 2024 года

Рост интереса к Камчыбеку Ташиеву в конце июня прошлого года совпал с его активным участием в спортивной жизни республики. В этот период он встретился с членами и тренерами сборных по греко-римской, вольной и женской борьбе, которые представляли Кыргызстан на летних Олимпийских играх 2024-го в Париже. Глава ГКНБ пожелал спортсменам успехов и подчеркнул важность государственной поддержки в развитии спорта.

Кроме того, в июне 2024 года Камчыбек Ташиев сообщил о значительном увеличении бюджета Кыргызского футбольного союза, который возрос в 10 раз. Он отметил, что это даст толчок для развития футбола в стране и позволит реконструировать футбольную инфраструктуру по всей республике.

Пик интереса к Садыру Жапарову в декабре 2024 года

Пик интереса к Садыру Жапарову с 15 по 24 декабря прошлого года связан с рядом значимых событий в политической и общественной жизни Кыргызстана.

Отставка премьер-министра Акылбека Жапарова (16 декабря). Президент Садыр Жапаров подписал указ об отставке Акылбека Жапарова, связанной с расследованиями нарушений в налоговой сфере.

Заявления о свободе слова на Народном курултае (22 декабря). На третьем Народном курултае Садыр Жапаров высказался о свободе слова в стране, подчеркнув важность независимости СМИ и необходимость государственной поддержки журналистики.

Рабочий визит в Санкт-Петербург (24 декабря). Глава государства принял участие в неформальном саммите лидеров стран СНГ и заседании Высшего Евразийского экономического совета, где обсуждались вопросы интеграции и подписания ключевых документов.

Эти события привлекли значительное внимание общественности и СМИ, что и обусловило рост поисковых запросов, связанных с именем Садыра Жапарова, в указанный период.

Таким образом, анализ поисковых трендов подтверждает ведущую роль президента в политическом пространстве КР и его высокую узнаваемость среди граждан. Единственный период, когда Камчыбек Ташиев опередил Садыра Жапарова по популярности в поисковых запросах, связан с его активной деятельностью в сфере спорта и поддержкой национальных сборных.