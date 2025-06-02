Во Франции задержали водителей грузовиков из Кыргызстана с наркотиками

Во Франции задержали двух кыргызстанских водителей грузовиков с наркотиками. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил посол Кыргызстана в этой стране Садык Шер-Нияз.

По его словам, проблема исходит от Литвы.

«Там есть устойчивые криминальные группы, и они подтягивают кыргызстанских мужчин. Это нужно остановить. Нужно проводить разъяснительные работы. Возможно, они ведутся на деньги и работают в литовских компаниях, возят наркотические вещества и их задерживают. В суде они получают тяжкие наказания», — сказал Садыр Шер-Нияз.

На заседании депутаты рассмотрели и одобрили отчет о деятельности посольства Кыргызстана во Франции за 2022-2024 годы.