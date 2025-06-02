17:53
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Во Франции задержали водителей грузовиков из Кыргызстана с наркотиками

Во Франции задержали двух кыргызстанских водителей грузовиков с наркотиками. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил посол Кыргызстана в этой стране Садык Шер-Нияз.

По его словам, проблема исходит от Литвы.

«Там есть устойчивые криминальные группы, и они подтягивают кыргызстанских мужчин. Это нужно остановить. Нужно проводить разъяснительные работы. Возможно, они ведутся на деньги и работают в литовских компаниях, возят наркотические вещества и их задерживают. В суде они получают тяжкие наказания», — сказал Садыр Шер-Нияз.

На заседании депутаты рассмотрели и одобрили отчет о деятельности посольства Кыргызстана во Франции за 2022-2024 годы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331291/
просмотров: 182
Версия для печати
Материалы по теме
Преступную группу, пытавшуюся продать серную кислоту, задержали в Кыргызстане
Французский министр в Бишкеке: с кем он встретился и что обсудил?
Верховный суд России предлагает смягчить наказание за хранение наркотиков
Более 1,5 тонны наркотиков изъяли за неделю на территории стран ОДКБ
Во Франции фермер нашел на своем участке золотые самородки на 3,5 миллиарда евро
Сотрудника Генпрокуратуры заподозрили в наркотическом опьянении
В Кыргызстане ужесточено наказание за наркопреступления
В городе Ош ликвидировали две нарколаборатории и изъяли 1,5 тонны прекурсоров
Запрет на условно-досрочное освобождение за наркопреступления ввели в КР
Два килограмма синтетических наркотиков привезли из России в Бишкек
Популярные новости
Дайырбек Орунбеков прокомментировал задержание сотрудников &laquo;Клоопа&raquo; Дайырбек Орунбеков прокомментировал задержание сотрудников «Клоопа»
Камчыбек Ташиев надеется, что в&nbsp;новом СИЗО ГКНБ больше не&nbsp;будет политиков Камчыбек Ташиев надеется, что в новом СИЗО ГКНБ больше не будет политиков
Переезд ГКНБ. Камчыбек Ташиев о&nbsp;ворах и&nbsp;политиках, которые были в&nbsp;его кабинете Переезд ГКНБ. Камчыбек Ташиев о ворах и политиках, которые были в его кабинете
Дональд Трамп заявил, что очень разочарован действиями России Дональд Трамп заявил, что очень разочарован действиями России
Бизнес
С&nbsp;заботой о&nbsp;будущем: О! отметил День защиты детей добрыми делами С заботой о будущем: О! отметил День защиты детей добрыми делами
День защиты детей на&nbsp;площади Ала-Тоо: праздник радости с&nbsp;&laquo;Умай Групп&raquo; День защиты детей на площади Ала-Тоо: праздник радости с «Умай Групп»
Мир детства, улыбок и&nbsp;добра: MEGA подарила Бишкеку волшебный праздник 1&nbsp;июня Мир детства, улыбок и добра: MEGA подарила Бишкеку волшебный праздник 1 июня
Праздник детства: как Beeline поздравил малышей по&nbsp;всей стране с&nbsp;1&nbsp;июня Праздник детства: как Beeline поздравил малышей по всей стране с 1 июня
2 июня, понедельник
17:50
Суд требует мэрию предоставить письмо ЕБРР по передаче троллейбусов Суд требует мэрию предоставить письмо ЕБРР по передаче...
17:49
Строительство инфекционного отделения завершили в Сузакской больнице
17:43
Во Франции задержали водителей грузовиков из Кыргызстана с наркотиками
17:41
С заботой о будущем: О! отметил День защиты детей добрыми делами
17:23
В Польше на президентских выборах победил Кароль Навроцкий