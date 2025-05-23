Парламент Таджикистана ратифицировал договор о точке стыка границ трех стран

Нижняя палата парламента Таджикистана на очередном заседании первой сессии ратифицировала договор между РТ, Кыргызстаном и Узбекистаном о точке стыка государственных границ трех стран. Об этом сообщают СМИ республики со ссылкой на парламент.

Этот документ, направленный на укрепление регионального сотрудничества и безопасности, был подписан 31 марта 2025 года в ходе трехсторонней встречи лидеров Центральной Азии – президента Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Ратификация договора таджикской стороной является ключевым шагом в его имплементации. В рамках саммита в Согде, где состоялось подписание основного документа, также была принята Худжандская декларация о вечной дружбе между тремя странами и протокол об обмене ратификационными грамотами по договору о союзничестве.

Знаковым событием стало открытие «Комплекса дружбы» на границе Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана – монумента, символизирующего прочные добрососедские отношения народов Центральной Азии.

Стороны подчеркивают, что подобные соглашения играют значительную роль в решении пограничных вопросов, способствуют укреплению доверия и стабильности в регионе, а также создают благоприятные условия для развития экономического и гуманитарного сотрудничества между тремя братскими странами.