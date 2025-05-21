12:21
USD 87.45
EUR 98.46
RUB 1.09
Власть

Выборы в Румынии. Павел Дуров готов дать показания против разведки Франции

Павел Дуров готов дать показания о вмешательстве французской разведки в выборы президента Румынии. Об этом он написал в своем аккаунте.

Так основатель Telegram отреагировал на заявление проигравшего президентскую кампанию Джордже Симиона. Политик потребовал от Конституционного суда аннулировать результаты выборов.

«Я готов приехать и дать показания, если это поможет румынской демократии», — уточнил Павел Дуров в ответ на заявление Джордже Симиона.

18 мая в Румынии прошли президентские выборы, фаворитом на которых был ультраправый кандидат, но победил, для многих неожиданно, ориентированный на Европу мэр Бухареста Никушор Дан.

Ранее Павел Дуров обвинил французские спецслужбы в том, что они требовали заблокировать консервативные голоса перед выборами в Румынии. МИД Франции это опроверг.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329790/
просмотров: 1367
Версия для печати
Материалы по теме
Павел Дуров обвинил разведку Франции в попытке повлиять на выборы в Румынии
Депутат выступил с резкой критикой Павла Дурова: бездействует против наркотиков
Галочка верификации в Telegram теперь стала доступна всем пользователям
Telegram набрал миллиард активных пользователей и стал вторым по популярности
Павел Дуров прокомментировал свое возвращение в Дубай
Основателю Telegram Павлу Дурову разрешили покинуть Францию на несколько недель
Дело основателя Telegram Павла Дурова будет передано в суд через год
Telegram впервые за три года после монетизации стал прибыльным — Павел Дуров
Павел Дуров решил переформатировать Telegram в полноценную видеоплатформу
Павел Дуров впервые допрошен в суде Парижа по делу мессенджера Telegram
Популярные новости
Россия ужесточает въезд в&nbsp;страну для иностранцев с&nbsp;30&nbsp;июня: новые правила Россия ужесточает въезд в страну для иностранцев с 30 июня: новые правила
Приходят на&nbsp;работу только попить чай. Депутат о&nbsp;сотрудниках Минздрава Приходят на работу только попить чай. Депутат о сотрудниках Минздрава
Прямые переговоры. Стало известно, какие условия выдвинула делегация России Прямые переговоры. Стало известно, какие условия выдвинула делегация России
Глава Крыма предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в&nbsp;Россию Глава Крыма предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию
Бизнес
Техника для лета&nbsp;&mdash; купите сейчас, платите частями без комиссий на&nbsp;O!Market Техника для лета — купите сейчас, платите частями без комиссий на O!Market
Пять дней до&nbsp;конца набора: успей на&nbsp;крутую стажировку&nbsp;О! по&nbsp;кибербезопасности Пять дней до конца набора: успей на крутую стажировку О! по кибербезопасности
Не&nbsp;90&nbsp;дней, а&nbsp;все время: &laquo;Яндекс Плюс&raquo; бесплатный на&nbsp;тарифах О! &laquo;КОМБО&raquo; Не 90 дней, а все время: «Яндекс Плюс» бесплатный на тарифах О! «КОМБО»
Погрузитесь в&nbsp;мир &laquo;Яндекс Плюс&raquo; с&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; 90&nbsp;дней БЕСПЛАТНО Погрузитесь в мир «Яндекс Плюс» с MEGA — 90 дней БЕСПЛАТНО
21 мая, среда
12:04
Момент дачи взятки милиционеру попал на видео Момент дачи взятки милиционеру попал на видео
12:00
В армии Кыргызстана должны служить представители всех национальностей — депутат
12:00
Когда горы плачут: трагедия и надежды Абшыр-Аты
11:44
И. о. министра обороны рассказал, почему был отстранен от предыдущей должности
11:37
Горящие мусорные полигоны в Александровке и Арале травят жителей