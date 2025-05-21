Выборы в Румынии. Павел Дуров готов дать показания против разведки Франции

Павел Дуров готов дать показания о вмешательстве французской разведки в выборы президента Румынии. Об этом он написал в своем аккаунте.

Так основатель Telegram отреагировал на заявление проигравшего президентскую кампанию Джордже Симиона. Политик потребовал от Конституционного суда аннулировать результаты выборов.

«Я готов приехать и дать показания, если это поможет румынской демократии», — уточнил Павел Дуров в ответ на заявление Джордже Симиона.

18 мая в Румынии прошли президентские выборы, фаворитом на которых был ультраправый кандидат, но победил, для многих неожиданно, ориентированный на Европу мэр Бухареста Никушор Дан.

Ранее Павел Дуров обвинил французские спецслужбы в том, что они требовали заблокировать консервативные голоса перед выборами в Румынии. МИД Франции это опроверг.